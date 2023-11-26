منصة “CoinGecko” توسع خدماتها بالاستحواذ على Zash لتعزيز بيانات NFT

أعلنت CoinGecko، المنصة الرائدة في تجميع بيانات العملات المشفرة، مؤخرا عن استحواذها على Zash، مما يمثل خطوة استراتيجية هامة في توسيع نطاق خدماتها.

هذا الاستحواذ يهدف إلى تعزيز وظائف واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ CoinGecko، من خلال دمج معلومات NFT الشاملة التي تقدمها Zash.

يتوقع أن يوفر هذا التكامل للمستخدمين رؤية أوسع وأكثر شمولية لسوق الرموز غير القابلة للاستبدال، إلى جانب الرموز القابلة للاستبدال.

أشار “تي إم لي”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ CoinGecko، إلى أن Zash تبرز بشكل فريد كمزود بيانات NFT، مؤكدة أن هذا الاستحواذ يتماشى مع التزام CoinGecko بتقديم بيانات عالية القيمة لمجتمع العملات الرقمية المشفرة.

من جانبه، عبر “باريت باتيل”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ Zash، عن حماسه للاندماج مع CoinGecko، مؤكدا على الدور الهام الذي ستلعبه بيانات Zash في تشكيل مستقبل الصناعة.

تخطط CoinGecko لدمج بيانات NFT من Zash في واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها بحلول الربع الثاني من 2024، لتشمل بيانات مفهرسة ومعلومات تجارية تاريخية، إلى جانب بيانات إقراض NFT من منصات مختلفة.

الهدف هو توفير تحليلات متعمقة وفهرسة شاملة للأسواق، مع التركيز على تعزيز تتبع أسعار الحد الأدنى لـ NFT.

Zash ومكانتها في سوق الكريبتو:

تأسست Zash عام 2021، وقد أثبتت نفسها كلاعب رئيسي في مجال بيانات NFT.

تتميز Zash بتقديم بيانات متطورة ومفهرسة على مستوى المؤسسات، مغطية شبكات البلوكشين متعددة مثل الايثيريوم، Polygon، Binance Smart Chain، وسولانا.

تشمل خدماتها توفير بيانات التداولات التاريخية، بيانات الإقراض، واكتشاف تداول الغسيل، والتي تُعزز من قدراتها التحليلية الشاملة.

خلاصة القول:

استحواذ CoinGecko على Zash يمثل خطوة استراتيجية هامة نحو توفير بيانات شاملة ودقيقة حول NFT، ويعكس التزام الشركة بتطوير خدماتها لتلبية الطلب المتزايد في سوق العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال.

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