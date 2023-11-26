كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق برنامج تجريبي للعملة الرقمية في 2024

تقوم كوريا الجنوبية بخطوات مهمة نحو تحديث بنيتها التحتية المالية من خلال إطلاق برنامج تجريبي للعملة الرقمية.

من المقرر أن يبدأ البرنامج في الربع الرابع من عام 2024، مع مشاركة 100,000 مواطن كوري جنوبي.

هذه الخطوة تعتبر تقدم مهم نحو تطبيق العملات الرقمية على نطاق واسع في البلاد.

تفاصيل البرنامج التجريبي:

يدير البرنامج بنك كوريا (BOK) بالتعاون مع الجهات التنظيمية المالية.

سيتمكن المشاركون في البرنامج من استخدام رموز الإيداع القائمة على العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) في تجارب شراء السلع.

البرنامج، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ثلاثة أشهر، سيقتصر على استخدام العملة الرقمية لأغراض الدفع المحددة.

يخطط بنك كوريا المركزي والسلطات المالية لإجراء تجارب تقنية لاختبار منتجات مالية جديدة، بما في ذلك محاكاة تتبع انبعاثات الكربون باستخدام العملات الرقمية.

هذه الخطوة يؤكد من خلالها بنك كوريا المركزي على الإمكانيات الكبيرة للعملة الرقمية في تجاوز التحديات التقنية والإدارية في الأنظمة المالية الحالية.

البرنامج التجريبي يعكس النهج التقدمي للبلاد في التعامل مع الأنظمة النقدية المستقبلية.

تأتي خطوة البنك الكوري في وقت تتصدر فيه الصين العالم في تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، حيث أن الاختبارات الناجحة لكوريا الجنوبية تضعها كلاعب رئيسي في هذا المجال.

المدن الكبرى مثل جيجو وبوسان وإنتشون ستكون مواقع تجريبية، مما يفتح الباب لتأثيرات واسعة على المعاملات اليومية والابتكارات المالية المستقبلية.

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