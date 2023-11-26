منصة تداول العملات الرقمية التايلندية “Zipmex” توقف عمليات التداول وسط ضغط تنظيمي

أعلنت Zipmex التايلاندية، التي تعد أحد الأسماء البارزة في سوق تبادل العملات الرقمية المشفرة، عن تعليق فوري لأنشطة التداول لديها.

هذا القرار يأتي استجابة للمتطلبات التنظيمية الصارمة التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية (SEC).

أكدت الشركة أن هذا التطور من خلال إعلان على صفحتها على فيسبوك، مشددة على التزامها بالمعايير التنظيمية الصارمة.

استمرار عمليات السحب حتى يناير 2024:

بالإضافة إلى تعليق التداول، أوقفت الشركة أيضا عمليات الإيداع الجديدة، مع الإعلان عن استمرار عمليات السحب حتى 31 يناير 2024.

بعد هذا التاريخ، يتوجب على العملاء الراغبين في سحب أموالهم الاتصال مباشرة بفريق دعم العملاء.

منصة Zipmex تواجه تحديات تنظيمية ومالية:

تخدم Zipmex التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أسواق متعددة بما في ذلك تايلاند، أستراليا، وإندونيسيا.

واجهت الشركة تدقيق مكثف من الهيئات التنظيمية التايلاندية بشأن قضايا تتعلق بتضارب المصالح وإساءة استخدام خدمات حفظ الأصول الرقمية.

بالإضافة إلى ذلك، عانت الشركة من صعوبات مالية بسبب خسائرها المرتبطة بشراكاتها مع مقرضي العملات المشفرة مثل Babel Finance وGenesis،

فضلا عن فشل محاولة الاستحواذ بقيمة 100 مليون دولار من قبل V Ventures.

يمثل الوضع الحالي لـ Zipmex تايلاند مثالا على التحديات الواسعة التي يواجهها سوق العملات المشفرة، بما في ذلك الضغوط التنظيمية المتزايدة وعدم الاستقرار المالي.

هذه التطورات قد تؤثر بشكل كبير على مستقبل تجارة وتداول العملات الرقمية في المنطقة.

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