هل ارتفاع سعر البيتكوين (BTC) في خطر؟ تحذير من دببة صناديق الاستثمار المتداولة ETF

الارتفاع الملحوظ في قيمة البيتكوين (BTC)، الذي بدأ في 12 أكتوبر بسعر 26,750 دولار واختتم الشهر عند 34,667 دولار، يواصل تقدمه في نوفمبر.

شهدت العملة الرقمية الرائدة زيادة ملحوظة، من 36,500 دولار إلى 37,400 دولار، وذلك عقب اجتماع Grayscale Investments مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بخصوص الموافقة على ETF البيتكوين.

مع ذلك، تواجه الأسعار تقلبات حادة هذا الشهر، مع انخفاضها نحو أقل من 38,000 دولار، مما يشير إلى تزايد ثقة المستثمرين الحذرين في السوق.

يبدو أن الإبطاء في موافقة SEC على منتجات ETF البيتكوين يضعف ثقة المستثمرين الصاعدين.

التوقعات بشأن موافقة SEC وتأثيرها

يتوقع “بريان ديكسون”، رئيس صندوق التحوط للعملات المشفرة، زيادة قصيرة الأمد يليها انخفاض في الأسعار عند موافقة SEC على ETF البيتكوين، متبوع بارتفاع أكبر عندما تصبح المنتجات جاهزة للتداول.

يعتقد “ديكسون” أيضا بوجود طلب كبير من الأسواق التقليدية على هذه المنتجات.

من جهة أخرى تشير تنبؤات “بيتر شيف”، مؤسس “يورو باسيفيك كابيتال”، إلى أن موافقة SEC على صندوق بيتكوين المتداول قد تمثل ذروة الارتفاع، مع إمكانية حدوث عمليات بيع لاحقة.

وفي السياق نفسه، يرى “مادس إيبرهارت” من “Steno Research” أن الأسواق ربما أفرطت في تقدير تأثير ETF البيتكوين، مما قد يؤدي إلى ضغوط بيعية على المدى القصير.

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