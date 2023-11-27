تحديد F2Pool كأول مجمع تعدين بيتكوين لتصفية وفرز المعاملات: التفاصيل هنا

يمثل البيتكوين رمز للعملة البعيدة عن الرقابة والتحكم من الأنظمة الاستبدادية، حيث يبرز مبدأ أساسي يميز البيتكوين وهو القدرة على المشاركة في المعاملات بدون شروط مسبقة لأي شخص يستطيع تحمل تكاليف رسوم الشبكة.

مع ذلك، يسلط تقرير حديث الضوء على أن مجمع تعدين بيتكوين كبير، وهو F2Pool، قد بدأ في تصفية المعاملات بناء على العقوبات التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

أفاد “0xB10C”، مطور البيتكوين يعمل تحت اسم مستعار وصاحب مشروع “miningpool-observer”، أن “F2Pool”، وهو مجمع تعدين بيتكوين آسيوي، قد أصبح أول من يطبق تصفية المعاملات استنادا إلى عقوبات مكتب (OFAC).

لقد رصدت أداة “Miningpool-observer” ست معاملات بيتكوين منبثقة من عناوين معاقبة من قبل OFAC والتي لم تشملها الكتل.

يجدر التنويه إلى أن اثنتين من هذه المعاملات، المفقودتين من مجمعي التعدين “ViaBTC” و”Foundry USA”، كانتا نتيجة تحديد خاطئ ولم تُصفّى عمدا.

بالمقابل، يبدو أن الأربع معاملات الأخرى، المعترف بها من قبل مكتب (OFAC) والغائبة عن كتل “F2Pool”، قد تمت تصفيتها بشكل متعمد.

هذا يطرح تساؤلات حول الدوافع وراء تبني “F2Pool”، الذي ينحدر من آسيا، لهذه السياسة.

على الرغم من أن شبكة البيتكوين تعمل بشكل متواصل ولا تؤثر إجراءات التصفية التي يقوم بها المجمع على مقاومتها الشاملة للرقابة، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن “F2Pool”، بوصفها ثالث أكبر مجمع تعدين بيتكوين والمسؤول عن 13.7% من جميع الكتل المستخرجة العام الماضي، يمكن أن يحدث تأثير كبير في حال بدأ في تصفية المعاملات الخاضعة للعقوبات بنشاط.

أعلن “تشون وانغ”، المؤسس المشارك لـ “F2Pool”، عن تعليق تصفية المعاملات في مجمع تعدين البيتكوين وأخبر أن هذا التصحيح سيبقى غير فعال حتى يتم التوصل إلى إجماع أوسع في المجتمع حول هذه القضية.

يبرز هذا التطور مسألة الرقابة المتعمدة التي تمارسها “F2Pool” على المعاملات المستهدفة من قبل مكتب (OFAC)، مما يثير القلق حول إمكانية تكرار هذا النهج في المستقبل.

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