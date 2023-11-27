صعوبة تعدين البيتكوين تبلغ ذروة قياسية جديدة

مؤخرا، شهدت صعوبة تعدين البيتكوين ارتفاع ملحوظ، وصلت إلى مستوى قياسي جديد عند الكتلة رقم 818,496، مما يمثل إنجاز بارز للعملة المشفرة.

هذا الارتفاع في صعوبة التعدين، الذي بلغ 5.07%، رفع المستوى إلى 67.96 تيرا هاش، ما يعكس قوة واستقرار شبكة البيتكوين.

كذلك، سجل متوسط معدل التجزئة، الذي يقيس القوة الحسابية لشبكة البيتكوين، رقم قياسي جديد بلغ 504.80 EH/s (إكساهاش في الثانية).

خلال عام 2023، شهدت الشبكة ارتفاع ثابت في صعوبة التعدين، وهي آلية حاسمة لضمان استقرار وأمان البلوكشين.

تُعدل صعوبة التعدين دوريا كل 2016 كتلة، أو كل أسبوعين تقريبا، للحفاظ على معدل زمني ثابت لإنتاج الكتل.

في هذا العام، شهدت صعوبة التعدين تقلبات، تتراوح بين انخفاض بنسبة 7.3% في أوائل أكتوبر وارتفاع بنسبة 10% في يناير.

هذه التعديلات تلعب دورا مهما في التكيف مع تغيرات معدل التجزئة للشبكة والحفاظ على متوسط وقت الكتلة عند 10 دقائق، موازنة بين معدل إنتاج البيتكوين الجديد والقوة الحسابية التي يساهم بها المعدنون عالميا.

في الوقت نفسه، بلغ معدل تجزئة البيتكوين أعلى مستوياته على الإطلاق، وهو 491 إكساهاش/ثانية، مما يدل على زيادة كبيرة في الجهد الحسابي المستثمر من قبل المعدنون لتأمين شبكة البيتكوين.

هذا الارتفاع يكتسب أهمية خاصة في ظل توقعات المجتمع لحدث الانقسام القادم لشبكة البيتكوين، المتوقع حدوثه خلال خمسة أشهر.

تاريخيا، رُبطت أحداث الانقسام، التي تقلل من معدل إنتاج العملات الرقمية الجديدة، بزيادات في سعر البيتكوين نتيجة للتأثيرات المركبة لانخفاض العرض وتوقعات المضاربة.

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