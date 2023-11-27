بورصة العملات المشفرة 'HTX' تُعيد خدمات البيتكوين بعد الاختراق الذي تسبب بخسارة 30 مليون دولار

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - عادت عمليات إيداع وسحب البيتكوين (BTC) في بورصة العملات المشفرة "HTX" التابعة لـ ""جاستن صن" (Justin Sun)، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم Huobi، إلى العمل، بعد أن عانت البورصة من اختراق تسبب بخسارة 30 مليون دولار في 22 نوفمبر.

في منشور مدوّنة بتاريخ 26 نوفمبر، قالت "HTX" إن خدمات الإيداع والسحب عادت لعملاتٍ مُتعددة، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) والترون (TRX) والتيثر (USDT).

وفي منشورٍ لاحقٍ على منصة X (تويتر سابقاً)، قال "جاستن صن" إن "HTX" تهدف إلى إعادة خدمات العملات المشفرة المُتبقية تدريجياً "بحلول الأسبوع المقبل".

تم استنزاف المحافظ الساخنة الخاصة ببورصة "HTX" وسرقة 30 مليون دولار، في واحدةٍ من العمليات الأربع التي استهدفت منصات الكريبتو المُرتبطة بـ "صن" أو المملوكة من قبله.

ففي اليوم نفسه الذي هُوجمت فيه HTX، تمت مهاجمة جسر النظام البيئي الخاص بـ "HTX" الذي يُعرف بـ (HECO)، والذي يتكون من شركات مُرتبطة بـ "صن"، مثل HTX وTron وBitTorrent، وسرقة 86.6 مليون دولار.

كما عانت بورصة العملات المشفرة "Poloniex" المملوكة لشركة "صن" من هجومٍ تسبب بخسارة 100 مليون دولار في 10 نوفمبر، والذي قالت شركة أمن البلوكتشين "CertiK" إنه من المحتمل أن يكون بسبب انتشار إحدى المفاتيح الرئيسية الخاصة بالبورصة.

وفي الرابع والعشرين من سبتمبر، بعد فترةٍ وجيزة من إعادة تسمية هوبي إلى HTX، سرق أحد المهاجمين ما يقرب من 8 ملايين دولار من العملات المشفرة من المحفظة الساخنة للبورصة.

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