بورصة العملات المشفرة ’Zipmex‘ تعلق نشاط التداول في تايلاند

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفَّرة ’زيبميكس‘ (Zipmex) أنَّها اتَّخذت إجراءات فورية عبر تعليق جميع عمليات تداول الأصول الرقمية في تايلاند كجزءٍ من جهودها للامتثال للوائح.

وفقاً لبيانٍ صادرٍ في 25 نوفمبر، اختارت بورصة (Zipmex) إيقافَ عملياتها مؤقَّتاً للامتثال للمتطلبات التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تايلاند:

"لضمان أنَّ العمليات التجارية لشركة زيبميكس المحدودة ("الشركة") ملائمة ومتوافقة مع المعايير التي وضعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، يتعيَّن على الشركة تعليق تداول وإيداع جميع أنواع الأصول مؤقتاً، اعتباراً من 25 نوفمبر 2023، الساعة 1:00 مساءً فصاعداً."

بالإضافة إلى ذلك، شدَّد البيان على أنَّه يجب على العملاء الاتصال مباشرة بالبورصة إذا كانوا يرغبون في سحب الأموال أو الأصول.

كما أشار البيان إلى أنَّه "بعد 31 يناير 2024، عندما تعلق الشركة عمليات السحب عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، يُطلب من العملاء الاتصال بدعم العملاء لعمليات السحب".

يأتي هذا بعد سلسلة من التحديات التي أُبلغ عنها لبورصة زيبميكس في الآونة الأخيرة.

ففي 18 أبريل، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ بورصةَ (Zipmex) تأخَّرت في الدفع لعملائها بسبب محاولة "تعظيم العوائد للعملاء".

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فضلاً عن ذلك، طلبت البورصة تمديداً آخر للسماح بتعليقٍ أطول لديونها في سنغافورة وسْطَ مشكلات السيولة لدى الشركة.

في الوقت نفسه، في 10 يناير، كانت بورصةُ زيبميكس محورَ تحقيقٍ جديد أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند بسبب خرق القواعد المحلية الجديدة.

وفي 11 يناير، ورد أنَّ بورصةَ زيبميكس مُنحت يوماً واحداً للاعتراف لهيئة الأوراق المالية والبورصات أو إنكار أنَّها تعمل مديرَ صندوقِ أصولٍ رقمية دون تصريح.

علماً بأنَّه في هذه الأثناء، كانت التحقيقات في البورصة مستمرة لبعض الوقت.

ففي سبتمبر 2022، قدَّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات تقريراً للشرطة المحلية عن بورصة (Zipmex)، مدَّعيةً أنَّ البورصةَ ومؤسِّسَها المشارك، أكالارب يمويلاي، كانا غير ممتثلين للقوانين المحلية.

علاوة على ذلك، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنَّ (Zipmex) لم تقدِّم معلومات عن المَحافظ الرقمية ومعاملات العملات المشفرة وفقاً لقانون الأصول الرقمية في البلاد.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره