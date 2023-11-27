الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس “CZ” قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات!

“تشانغبينغ تشاو” أو كما يختصر إسمه بالحروف “CZ”، هو الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس.

قد يواجه “CZ” عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، حسب تقارير المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، “جون ريد ستارك”.

وجهت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) اتهامات لـ “CZ”، الذي اعترف بانتهاك قانون السرية المصرفية، ووافقت بينانس على دفع غرامة ضخمة بلغت 4.3 مليار دولار إثر تهم خطيرة.

المحكمة تكشف عن احتمال فرض عقوبة السجن لمدة 10 سنوات على “CZ”، رغم التوقعات الأولية بأن الحكم سيكون بين 12 و18 شهر.

وزارة العدل أبدت إحباطها بعد السماح لـ “CZ” بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة والإقامة هناك حتى صدور الحكم، معتبرة هذا القرار مثير للجدل نظر لوضع “CZ” كملياردير واعترافه بالذنب، وإقامته في بلد لا يسلم المجرمين للولايات المتحدة الأمريكية.

يتوقع الجميع القرار القادم بشأن أذونات السفر الخاصة بـ “CZ”، حيث من المقرر أن يراجع القاضي “ريتشارد أ. جونز” أمر الكفالة الصادر عن القاضي “بريان تسوتشيدا”، والذي قد يكون له تأثير كبير على قدرة “CZ” على مغادرة الولايات المتحدة قبل الحكم.

في منشوره الأخير، أعلن “CZ” عن خططه لأخذ فترة راحة، والتخلي عن عمله المكثف، والتركيز على الاستثمار السلبي، مع اهتمام خاص بقطاعات البلوكشين والويب 3 والتمويل الصناعي والتكنولوجيا الحيوية.

يُظهر “CZ” حماس خاص لاستكشاف مجال التمويل اللامركزي DeFi وينوي أن يصبح رمزا ومساهما للأقلية في الشركات الناشئة بدلا من قيادتها كرئيس تنفيذي.

تبقى المسألة معلقة بشأن إمكانية تحقيق “CZ” لهذه الخطط في ظل الظروف والأحداث الجديدة.

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