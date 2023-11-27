إيتورو تُمنح الإذنَ بالعمل وسيطاً للعملات المشفرة في الإمارات العربية المتحدة: تقرير

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - تُواصل عاصمةُ دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيزَ نظامها الإيكولوجي للأصول الافتراضية، حيث مَنحت سلطةُ تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) تصريحاً للخدمات المالية لمنصة تداول التجزئة ’إيتورو‘ (eToro) لتقديم خدمات وساطة العملات المشفرة والأوراق المالية والمشتقات في البلاد.

من جانبه، قال مؤسس (eToro) ورئيسُها التنفيذي، يوني آسيا، وفقاً للمنصة الإخبارية المحلية ’ذا ناشيونال‘: "إنَّ موافقةَ سوق أبوظبي العالمي على الترخيص التشغيلي الخاص بنا علامةٌ فارقة في توسُّعنا العالمي المستمر".

تأسَّست المنصة في عام 2007، وتُمكِّن المستخدمينَ من شراء الأصول التقليدية وبيعها، بما في ذلك الأسهم والعملات والصناديق المتداولة في البورصة والسلع في حين أنَّها قدَّمت خدمات أحدث أيضاً، مثل تداول العملات المشفرة.

تُظهر بيانات شركة التحليلات ’ستاتيستا‘ (Statista) أنَّ المنصَّة لديها ما يزيد عن 33.4 مليون مستخدم مسجَّل اعتباراً من عام 2023. كما تعمل شركة التداول والاستثمار الرقمي فيما يزيد عن 100 دولة، وهي منظَّمة في المملكة المتحدة وأوروبا وأستراليا وجبل طارق والولايات المتحدة.

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من بين خِدماتِ المنصَّةِ التداولُ بنسخ الصفقات، حيث يُسمح للمستثمرين المبتدئين بتكرار استراتيجيات التداول للمتداولين الأكثر خبرة.

وبحسب ما ورد، يعتقد يوني آسيا أنَّ الميزة "ستساعد مستثمري التجزئة على أن يكونوا ناجحين مثل مديري صناديق التحوط، مضيفاً:

"لقد أنشأنا تنظيماً ذاتياً عندما يرتبط الأمر بنسخ الصفقات، ونقدِّم وضوحاً، ليس فقط بشأن العوائد التي يحققها المستثمرون المشهورون، ولكن أيضاً المخاطر والتقلُّبات التي يواجهونها بمرور الوقت."

وفقاً للمسؤول التنفيذي، ستسمح المنصَّةُ للمستثمرين بنسخ حسابات الآخرين من ذوي درجة المخاطرة المتوسطة فقط، ما يمنعهم تلقائياً من نسخ حسابات شخص ذي درجة مخاطرة عالية.

"لدينا ما يزيد عن 3000 مستثمر مشهور تُنسخ صفقاتهم. نحن نعرف من هم، وهم يكتبون سيرتهم الذاتية، وإذا كان لديهم المزيد من المستخدمين الذين ينسخون استراتيجيتهم، فيجب أن يحصلوا على شهادة في إدارة الاستثمار".

وفقاً للتقرير، أوصى يوني آسيا أيضاً المستثمرينَ الجدد بتعلُّم كيفية التداول والاستثمار على منصة (eToro) التجريبية باستخدام الأموال الافتراضية.

من جهة أخرى، يأتي الترخيص الجديد لشركة (eToro) في الإمارات العربية المتحدة بعد ثلاثة أشهر من مقاضاة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية للشركة، زاعمةً أنَّ منصَّة التداول استخدمت اختبارات فحص غير كافية عند تقديم عقود المشتقات المالية ذات الرافعة المالية لمستثمري التجزئة.

وفي 3 أغسطس، زعمت الجهة التنظيمية أنَّ منتَج عقود الفروقات الذي تقدِّمه (eToro) كان "عالي المخاطر ومتقلباً"، وأنَّ اختبار فحص السوق المستهدف للمنصة لم يستبعد بشكل صحيح العملاءَ غير المناسبين من تداول المنتَج.

فيما أفاد متحدِّثٌ باسم (eToro) لـ "كوينتيليغراف" بأنَّ المنصة راجعت منذ ذلك الحين تحديدَ السوق المستهدفة لعقود الفروقات.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره