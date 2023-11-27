شراكة سيركل وإس بي آي هولدينغز تعزز تداول عملة يو إس دي سي في اليابان

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - تتعاون شركة ’سيركل‘ (Circle)، المُصدرة للعملة المستقرة والتي تقف وراء عملة يو إس دي سي (USDC)، مع شركة الخدمات المالية ’إس بي آي هولدينغز‘ (SBI Holdings)، التي تتخذ من طوكيو مقراً لها، لتعزيز اعتماد خدمات عملة (USDC) والويب 3 في اليابان.

ومن جهتها، قالت سيركل إنَّها أبرمت مذكرة تفاهم مع شركة إس بي آي في 27 نوفمبر، مشيرةً إلى أنَّ المذكرة ستدعم التوسُّع الاستراتيجي لعملة (USDC) في اليابان.

يأتي ذلك في الوقت الذي راجعت فيه الحكومة اليابانية قانون خدمات الدفع في يونيو لوضع لوائح للعملات المستقرة، حيث تعتقد سيركل أنَّ هذه اللوائح "ستحفِّز إصدارَ العملات المستقرة وتداولَها في اليابان وتعزِّز انتقال اليابان نحو اقتصاد الويب 3".

لبدء تداول عملة (USDC) في اليابان، تسعى شركة (SBI Holdings) إلى التسجيل بصفة مزود خدمات أدوات الدفع الإلكترونية، والتي تخضع لموافقة السلطات اليابانية.

يأمل الرئيس التنفيذي لشركة (SBI Holdings)، يوشيتاكا كيتاو، أن تكون خطوةً نحو تبنِّي العملات المستقرة بشكل جماعي في البلاد.

"تعدُّ اليابان بشكل مطرد الأساسَ لإدخال العملات المستقرة على نطاق واسع [و] نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية أساسية لتحالف أعمال شامل مع سيركل".

كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة سيركل، جيريمي ألير، أنَّ الشراكة "تمثل رؤية مشتركة لمستقبل العملة الرقمية" في اليابان وآسيا، وهي "علامة فارقة" لشركة سيركل كجزء من خطة توسعها في المنطقة.

أشار أيضاً إلى أنَّ سيركل ستعمل مع شركة إس بي آي لتعزيز اعتماد مجموعة خدمات الويب 3 الكاملة من سيركل، والتي توفر منصات التطوير والنشر والعمليات من البداية إلى النهاية لبناء وتشغيل تطبيقات الويب 3 عبر شبكات البلوكتشين، حيث قال ألير: "فكروا في الألعاب والثقافة وترفيه المستهلك".

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أضاف ألير أيضاً: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة إس بي آي من أجل وضع معايير جديدة في القطاع المالي في اليابان".

إلى جانب ذلك، سيقدِّم بنك ’إس بي آي شينسي‘ (SBI Shinsei)، الشركة التابعة لشركة إس بي آي هولدينغز، خدمات مصرفية إلى سيركل لتمكين وصول عملة يو إس دي سي والسيولة للشركات والمستخدمين في اليابان، وفقاً لشركة سيركل.

بينما يقع مقرُّ سيركل في الولايات المتحدة، فإنَّ 70٪ من اعتماد عملة يو إس دي سي يجري في الخارج، كما أشار ألير في أغسطس، حيث تقود آسيا الطريق.

فيما أشار رئيس سيركل إلى أنَّ "الطلب على الدولارات الرقمية الآمنة والشفافة" قويٌّ أيضاً في أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

علماً بأنَّ عملة يو إس دي سي تعدُّ حالياً ثاني أكبرَ عملةٍ مستقرة بعد عملة تيثر (USDT)، بقيمة سوقية تبلغ 24.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات (CoinGecko).

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره