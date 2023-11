ما الذي ينتظر الرئيس التنفيذي السابق لبورصة بينانس ’تشانغبينغ تشاو‘

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - يشير ملفٌ قضائيٌّ حديث إلى أنَّ الطعون القانونية التي قدمها تشانغبينغ تشاو بدأت للتو، بالرغم من اعترافه بأنَّه مذنب بانتهاك متطلَّبات مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة في تسويةٍ مع وزارة العدل.

من المتوقَّع الحُكمُ على تشاو في فبراير 2024، في حين أنَّه يتحدَّى حالياً جهودَ الحكومة لمنع عودته إلى الإمارات العربية المتحدة لينتظر الحكم مع عائلته. ولكن في ملف من 24 نوفمبر، أشارت السلطات إلى أنَّه قد يواجه عقوبة أشد مما كان متوقَّعاً في البداية:

يُعارض الحُكم المطوَّل المحتمَل إجماعَ الخبراء القانونيين. فوفقاً لتحليلٍ من المسؤول السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصات، جون ريد ستارك، من المحتمل أن

Breaking News: U.S. DOJ Reveals That Prosecutors May Argue That CZ Should Be Sentenced To 10 Years In Prison



The U.S. Department of Justice (DOJ) charged ChangPeng Zhao (CZ) with, and CZ pled guilty to, one count of violating the Bank Secrecy Act. The charge stems from a mammoth… pic.twitter.com/gJ5EsB082Q