روبرت كيوساكي يوصي باستثمارات البيتكوين والذهب والفضة ’قبل فوات الأوان‘

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - أكَّد روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب التمويل الشخصي، ’الأب الغني والأب الفقير‘ (Rich Dad Poor Dad)، دعمَه لأصولٍ مثلَ البيتكوين (BTC) والذهب والفضة، حيث يهدِّدُ التضخمُ بتدهور مستويات المعيشة على مستوى العالم.

تجاوز سعر الذهب أخيراً 2000 دولار للأونصة، ما يمثلُ انتعاشاً مطرداً وسْطَ ضعف قيمة العملات الورقية. كداعمٍ قويٍّ للنظام الإيكولوجي للبيتكوين، أوصى كيوساكي متابعيه الذين يزيد عددهم عن 2.4 مليون على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) بتقليل تعرُّضهم للعملات الورقية، والتي أطلق عليها اسم "نظام الأموال المزيفة".

كما قال كيوساكي إنَّ الشخص العادي الذي يحاول توفير المال يعدُّ "خاسراً"، حيث إنَّه يوصي بأشكال أخرى من الاستثمارات، مثل الذهب والفضة والبيتكوين:

"لا تكن خاسراً. اخرج من نظام الأموال المزيفة. وادخل في مجال الذهب والفضة والبيتكوين الآن... قبل أن يفوت الأوان."

في 23 نوفمبر، ألقى كيوساكي باللوم على "حكومة الووك" في ارتفاع التضخم والصراع اليومي الذي أعقب ذلك.

كما قال إنَّه يواصل تحويلَ أصوله الورقية إلى البيتكوين والمعادن الثمينة

I keep buying more Gold, Silver, & Bitcoin because our leaders want more war and poverty. Work hard, spend wisely, and save gold, silver, and Bitcoin. Our leaders don’t care.about you. So you please take care of you and the people you love. — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 10, 2023

لا يهتمون بك"، وأفعالهم تتلخَّص في الحرب والفقر. في 20 أكتوبر، توقَّع كيوساكي أن يصل سعر الذهب قريباً إلى 2,100 دولار، ويتوقع أن يرتفع السعر إلى 3,700 دولار في المستقبل القريب.

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في أغسطس 2023، توقَّع كيوساكي أن تصل البيتكوين إلى 100,000 دولار، بالنظر إلى القضايا الجيوسياسية التي تهدد الازدهار العالمي.

ولكن إذا انهارت سوق الأسهم والسندات، فإنَّ كيوساكي يتوقَّع أن يرتفع سعر البيتكوين إلى مليون دولار، في حين أنَّ قيمة الذهب والفضة سترتفع إلى 75000 دولار و65000 دولار على التوالي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره