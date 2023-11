روبرت كيوساكي يوصي باستثمارات البيتكوين والذهب والفضة ’قبل فوات الأوان‘

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - أكَّد روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب التمويل الشخصي، ’الأب الغني والأب الفقير‘ (Rich Dad Poor Dad)، دعمَه لأصولٍ مثلَ البيتكوين (BTC) والذهب والفضة، حيث يهدِّدُ التضخمُ بتدهور مستويات المعيشة على مستوى العالم.

تجاوز سعر الذهب أخيراً 2000 دولار للأونصة، ما يمثلُ انتعاشاً مطرداً وسْطَ ضعف قيمة العملات الورقية. كداعمٍ قويٍّ للنظام الإيكولوجي للبيتكوين، أوصى كيوساكي متابعيه الذين يزيد عددهم عن 2.4 مليون على منصة ’X‘ (تويتر سابقاً) بتقليل تعرُّضهم للعملات الورقية، والتي أطلق عليها اسم "نظام الأموال المزيفة".

كما قال كيوساكي إنَّ الشخص العادي الذي يحاول توفير المال يعدُّ "خاسراً"، حيث إنَّه يوصي بأشكال أخرى من الاستثمارات، مثل الذهب والفضة والبيتكوين:

في 23 نوفمبر، ألقى كيوساكي باللوم على "حكومة الووك" في ارتفاع التضخم والصراع اليومي الذي أعقب ذلك.

كما قال إنَّه يواصل تحويلَ أصوله الورقية إلى البيتكوين والمعادن الثمينة

I keep buying more Gold, Silver, & Bitcoin because our leaders want more war and poverty. Work hard, spend wisely, and save gold, silver, and Bitcoin. Our leaders don’t care.about you. So you please take care of you and the people you love.