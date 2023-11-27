حُكومة هونغ كونغ تُسرع في الموافقة على منتجات العملات المشفرة عقب فضيحة 'JPEX'

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - في أعقاب الفضيحة التي تسببت بها مؤخراً بورصة العملات المُشفرة JPEX، بدأت حكومة هونغ كونغ بتسريع عملية الموافقة على المنتجات المُتعلقة بالعملات المشفرة، كجزءٍ من جهود الحكومة المُستمرة لتعزيز صناعة الأصول الافتراضية المُرخصة وضمان الرقابة التنظيمية الصارمة.

أفادت شركة "BC Technology" التّابعة لمنصة الأصول الافتراضية المُرخصة في هونغ كونغ، OSL، أنها تتابع عن كثب التغييرات التي طرأت على طريقة تعامل الحكومة في هونغ كونغ مع منتجات الكريبتو عقب فضيحة بورصة "JPEX"، حيث أشار المدير المالي للمجموعة، هو زينبانغ، للصحافة المحلية، إلى الدعم الثابت من الحكومة لتطوير قطاع الأصول الافتراضية المُنظم، قائلاً: "في أعقاب حادثة JPEX، لاحظنا تحسناً ملحوظاُ في سرعة الموافقة على منتجات الكريبتو الجديدة من قبل السلطات."

كما أكد " زينبانغ" على أن حادثة "JPEX" أدت إلى فرض رقابة أكثر صرامة على المنصات غير المتوافقة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الدعائية التي كانت في السابق أكثر جرأة.

أثارت الحادثة أيضاً مناقشاتٍ عديدة حول جدوى دمج منصات العملات المُشفرة بالنظم المصرفية التقليدية، إذ يعتقد خبراء المجال أن هذه الخطوة يُمكن أن تعزز بشكلٍ كبير من مصداقية ونمو صناعة الأصول الافتراضية.

وقد أكد تشن ياووين، المدير الرقمي الرئيسي ومدير الابتكار في فسم التكنولوجيا المالية لدى مزود حلول التكنولوجيا المالية، Sifang Innovative Hong Kong، هذه المزاعم وقال: "تُركز شركتنا بشكلٍ أساسي على ترميز الأصول الافتراضية ودمجها بنظام التمويل التقليدي لدعم تبني هذه التكنولوجيا من قبل الأنظمة التقليدية."

وأوضح "ياووين" المزايا المُحتملة لهذا الدمج مُضيفاً: "إن ثقة الجمهور بالبنوك التقليدية عالية. إذا تفاعلت هذه المؤسسات بنشاطٍ أكبر في مجال الأصول الافتراضية، وشاركت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في عملية المراجعة والموافقة، فسيمهد ذلك الطريق لتشغيل صناعة الأصول الافتراضية بشكلٍ مُنظم ومتوافق مع القوانين."

ووفقاً لتشن، لا يعدُ تبني هذا النهج بتعزيز سوق الأصول الافتراضية في هونغ كونغ فحسب، بل يفتح أيضاً آفاقاُ جديدة للبنوك، حيث يرى "ياووين" أن هناك إمكانات نموٍّ كبيرة في تبني الأصول الافتراضية المُرمّزة من قبل المؤسسات المصرفية التقليدية.

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في منتصف سبتمبر من هذا العام، كشفت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) أنَّها تلقَّت 1400 شكوى ضد بورصة العملات المُشفرة "JPEX" فيما يتعلق بالاحتيال وتجميد السحب وانخفاض أرصدة المَحافظ.

أدت الفضيحة التي أحاطت بالبورصة إلى تضييق الخناق على شركات الكريبتو غير المُنظمة. ففي الخامس والعشرين من سبتمبر، أعلنت الهيئة التنظيمية عن نيتها نشر قائمةً بجميع منصّات تداول الأصول الافتراضية المرخَّصة والتي تعدُّ مرخَّصة والمُغلقة والمعلَّقة طلباتُها (VATPs)، لمساعدة عامّة الشعب على تحديد مقدِّمي خِدمات الأصول الافتراضية غير المنظَّمين الذين يمارسون أعمالَهم في هونغ كونغ.

وفي أواخر أكتوبر من هذا العام، أعلنت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ (SFC) أنها ستقوم بتحديث سياساتها المُتعلقة بمبيعات ومتطلبات العملات الافتراضية "بما يتماشى مع تطورات السوق واستفسارات رواد الصناعة".

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