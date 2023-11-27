'OKX' تُطلق بورصة عملات مُشفرة محلية وتوفر خدمات المحفظة لمستخدميها في البرازيل

تام شمس - الاثنين 27 نوفمبر 2023 05:16 مساءً - أعلنت بورصة العملات المشفرة المطوّرة لتكنولوجيا الويب 3.0 "OKX" عن توسيع خدماتها للمستخدمين في السوق البرازيلية من خلال إطلاق بورصة محلية للعملات المشفرة، وتوفير خدمات محافظ الويب 3.0.

في السابع والعشرين من نوفمبر، قالت الشركة إنها ستركز على توفير بوابة للتمويل اللامركزي (DeFi)، إلى جانب خدمات تداول العملات المشفرة مع إمكانية التحويل إلى الريال البرازيلي، للمستخدمين البرازيليين.

وتعليقاً في هذا الصدد، قال غيلهرمي ساكاموني، المدير العام لـ OKX Brazil، إن السوق البرازيلي لديه "إمكانات هائلة" لقيادة تبني العملات المشفرة والتمويل اللامركزي.

"نحن نعلم أن البرازيليين يتوقعون خدماتٍ تتيح لهم التداول السريع والحفظ الذاتي لأصولهم المُشفرة، في تطبيقٍ واحد."

أشار الاستطلاع الحديث الذي أجرته "OKX" إلى أن 92٪ من المستجيبين البرازيليين يريدون "معلوماتٍ واضحة وشفافة" حول أمن استثماراتهم. كما أظهرت الدراسة أن 86٪ من المستجيبين وافقوا على أن إثبات الاحتياطيات يُمكن أن يكون له تأثير إيجابي على شرعية ونضج سوق العملات المشفرة.

تجدر الإشارة إلى أن فريق كوينتيليغراف قد تواصل مع "OKX" للحصول على معلومات إضافية حول توسعها البرازيلي، لكنه لم يتلق رداً بعد.

ووفقاً للبيانات المأخوذة من "Chainalysis" في عام 2023، تُعد البرازيل واحدةً من أكبر أسواق العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، إلى جانب الأرجنتين والمكسيك. وتحتل "البرازيل" المرتبة التاسعة من حيث اعتماد العملات المشفرة عالمياً بشكلٍ عام.

نشاط العملات المُشفرة في أمريكا اللاتينية وفقاً لنوع المنصة. المصدر: Chainalysis

تشمل بعض البورصات المتاحة حالياً للمستخدمين في السوق البرازيلية eToro وBybit وKraken وMercado Bitcoin وBinance. كما تُظهر البيانات أيضاً أن البرازيل تتصدر المنطقة فيما يتعلق بالبورصات اللامركزية وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتمويل اللامركزي.

خلال العام الماضي، شهدت البلاد ارتفاعاً خاصاً في اعتماد عملة تيثر المستقرة (USDT)، والتي شكلت 80 ٪ من جميع معاملات العملات المشفرة، وفقاً لوكالة خدمة الإيرادات في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تحدث الرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة Coinext، خوسيه ريبيرو، مع "كوينتيليغراف"، وقال إن البيئة التنظيمية للعملات المشفرة في البرازيل تقود "القدرة التنافسية" التي زادت "بشكلٍ لا يصدق".

أصبحت البرازيل واحدةً من الدول الـ 47 - وواحدةً من دولتين فقط في أمريكا الجنوبية - التي تعهدت مؤخراً بتفويض إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة (CARF) بحلول عام 2027، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

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