تسويات العملات المشفرة في الولايات المتحدة تبلغ 12.4 مليار دولار: سيلزيوس وبينانس في المقدمة

تام شمس - الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 11:16 صباحاً - تجاوزت أكبر تسويات شركات العملات المشفرة مع الهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة 12.4 مليار دولار بعد أن توصَّلت وزارة العدل الأمريكية إلى اتِّفاقٍ مع الرئيس التنفيذي السابق لشركة ’بينانس‘ (Binance)، تشانغبينغ تشاو، بشأن القضايا الجنائية والمدنية مع البورصة.

وفقاً لمجمِّع بيانات العملات المشفرة ’كوين غيكو‘ (CoinGecko)، ثمَّةَ 15 دعوى قضائية للعملات المشفرة مع المنظمين الأمريكيين وصلت إلى تسويات تزيد عن 10 ملايين دولار. في المقابل، أجرت صناعة الخدمات المالية التقليدية تسويات في 48 دعوى قضائية تتجاوز قيمتها مليار دولار، كما تظهر بيانات من (Violation Tracker).

كانت انتهاكات حماية المستثمرين وأوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الاقتصادية الجرائمَ الرئيسة التي تناولتها أكبر إجراءات إنفاذ العملات المشفرة في البلاد تجاه شركات العملات المشفرة.

أكبر 15 تسوية بين شركات العملات المشفرة والهيئات التنظيمية في الولايات المتحدة. المصدر: CoinGecko

توصَّل نحو نصف التسويات، أو سبعٌ من أكبر 15 تسوية أمريكية لشركات العملات المشفرة مع الهيئات التنظيمية الأمريكية إلى صفقات في عام 2023 بعد انهيار بورصة العملات المشفرة ’إف تي إكس‘ (FTX) في نوفمبر 2022، ما أدى إلى زيادة التدقيق التنظيمي على صناعة العملات المشفرة.

وقد حصلت شركة إقراض العملات المشفرة ’سيلزوس‘ (Celsius) على أكبر تسوية بقيمة 4.7 مليار دولار حتى الآن، تليها بينانس بمبلغ 4.3 مليار دولار، وشركة الوساطة المفلسة ’فوياجر ديجيتال‘ (Voyager Digital) بمبلغ 1.65 مليار دولار.

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في يوليو، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) عن تسوية مقترحة مع سيلزيوس، إحدى شركات العملات المشفَّرة التي انهارت في عام 2022، وحظرت عليها التعامل مع أصول المستهلكين، واتَّهمت ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين بانتهاكات حماية المستثمرين. ومع ذلك، أُجِّل الدفع منذ ذلك الحين إلى ما بعد إجراءات الإفلاس.

فيما ذكرت سيلزيوس حينها أنَّها تخضع لإعادة تنظيم، مع التركيز على تعدين البيتكوين (BTC) بعد ردود الفعل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

إلى جانب ذلك، اقترحت لجنة التجارة الفيدرالية أيضاً تسويةً مع فوياجر في أكتوبر، ولكن، على غرار تسوية سيلزيوس، أُجِّل دفعُ التسوية.

أخيراً، أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية في مؤتمر صحفي في 21 نوفمبر أنَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبينغ تشاو، سيعترف بالذنب في تهمة جنائية كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار.

من المتوقَّع أن يُحكم على تشاو في فبراير 2024، في حين أنَّه يتحدَّى حالياً جهود الحكومة لمنع عودته إلى مكان إقامته في دبي.

وفقاً لتقرير (CoinGecko)، قادت هيئة الأوراق المالية والبورصات أو شاركت في قيادة ثماني دعاوى قضائية حول العملات المشفرة من بين أكبر 15 تسوية، تليها وزارة الخزانة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، مع ثلاث دعاوى قضائية للعملات المشفرة لكلٍّ منهما.

الجدير بالذكر أنَّ الدراسةُ شملت التسويات النقدية مع الجهات التنظيمية الأمريكية في قضايا المحاكم الفيدرالية التي توصلت إلى حلٍّ بناءً على الإعلانات الرسمية من عام 2019 إلى عام 2023، في حين أنَّها استبعدت التُّهم الموجَّهة ضد الأفراد.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره