دبي تمنح ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية لصندوق تحوط العملات المشفرة ’Nine Blocks‘

تام شمس - الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - منحت سلطةُ دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) ترخيصَ مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) لمشغِّلٍ عالميٍّ آخر للعملات المشفرة لتقديم الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية من المنطقة، حيث تجعل الإمارة نفسَها وجهةً جاذبة لشركات الأصول الافتراضية.

في 27 نوفمبر، أعلنت ’ناين بلوكس كابيتال مانجمنت‘ (Nine Blocks Capital Management) عن الحصول على تصريح "إدارة الأصول الافتراضية وخدمات الاستثمار" من سلطة دبي التنظيمية، وأنَّها ستنقل مقرَّها العالمي إلى المدينة.

وفقاً للشركة، فإنَّ ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية "تتويجٌ لعمليةٍ" بدأت بتوقيع مذكرة تفاهم بينها وبين السلطة التنظيمية لتبادل المعرفة والتشاور.

ومن جهته، توجَّه هنري أرسلانيان، المؤسِّس المشارك لشركة ناين بلوكس كابيتال مانجمنت، إلى منصَّة التواصل الاجتماعي لينكد إن للإعلان عن الترخيص الجديد للشركة، حيث قال:

"أنشأنا ناين بلوكس في عام 2021 مع الاعتقاد بأنَّ المستثمرين المؤسَّسيين يريدون التعرُّض للأصول الرقمية عبر مديري الصناديق الذين لديهم سجلٌّ حافل بالأصول الرقمية، ويجري تنظيمهم، ولديهم خبرة مالية تقليدية ويريدون الامتثال لأعلى متطلبات العناية الواجبة المؤسسية."

الشركةُ التي تتخذ من جزر كايمان مقراً لها هي مديرُ الاستثمار في صندوق ’ناين بلوكس ماستر فند‘ (Nine Blocks Master Fund)، وهو صندوق عملات مشفرة محايد للسوق يولد ألفا باستخدام القيمة النسبية والمراجحة والاستراتيجيات الكمية.

تمتلك الشركة أيضاً نحو 100 مليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة من مستثمرين عالميين من المؤسسات المالية المنظَّمة والبنوك وحسابات الصناديق.

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منحت السلطة التنظيمية حتَّى الآن تراخيصَ نشطة لثماني شركات عملات مشفرة، بما فيها (Nine Blocks)، وفقًا لسجلها العام.

كما أفادت كوينتيليغراف، أعلنت بورصة العملات المشفرة في دبي، (CRO DAX Middle East FZE)، عن تأمين ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية، ولكنَّها في انتظار الموافقة التشغيلية.

في 7 نوفمبر، حثَّت السلطةُ التنظيميةُ شركاتِ الأصول الافتراضية العاملة في دبي على إكمال جميع متطلَّبات الترخيص بحلول 17 نوفمبر وإلا فستواجه "عواقب تنظيمية غير مقصودة".

كما أجرت الجهة التنظيمية في المدينة تغييراً في القيادة في 16 نوفمبر مع تكثيف عملياتها، حيث استبدلت الرئيس التنفيذي السابق هنسون أورسر بماثيو وايت، المستشار العالمي الذي شغل العديد من الأدوار في شركة الاستشارات ’برايس ووترهاوس كوبرز‘ (PwC). وفقاً للسلطة التنظيمية، سيظل أورسر يساعدُ المنظمَّ بصفة مستشار.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره