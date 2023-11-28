750 مليون دولار من التوكنات المشفرة المقفلة ستصدر بحلول ديسمبر

تام شمس - الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 12:46 مساءً - من المقرَّر فتح نحو 750 مليون دولار من الأصول الرقمية وإطلاقها في الأسواق في ديسمبر.

من بين المشروعات التي ستطلق توكنات مقفلة، ستفتح البورصة اللامركزية ’دي واي دي إكس‘ (dYdX) أكبر مبلغ، فمن المتوقع أن تفتح البورصة 150 مليون توكن مخصَّص للمستثمرين والمؤسسين والموظفين في ديسمبر. علماً بأنَّ قيمة التوكنات تبلغ نحو 500 مليون دولار بأسعار السوق الحالية.

في البداية، كان من المفترض إصدار التوكنات التي تصدرها (dYdX) في فبراير، لكنَّ البورصة أعلنت في يناير أنَّه سيجري تمديد الإغلاق. فبدلاً من تاريخ إصدارها الأصلي، من المقرَّر الآن فتحُ التوكنات في 1 ديسمبر 2023، عند الساعة 12:00 صباحاً بالتوقيت العالمي الموحَّد. وبعد تاريخ الفتح الأوَّلي في ديسمبر، ستفتح الشركة المزيد من التوكنات بين يناير ويونيو 2024.

إلى جانب بورصة (dYdX)، من المقرَّر أيضاً أن تفتح مشروعاتٌ أُخرى توكناتها المقفلة قريباً جداً. فوفقاً لمتعقِّب بيانات التوكنات (Token Unlocks)، من المقرَّر أيضاً أن تفتح شبكة إيثيريوم الطبقة الثانية ’أوبتيميزم‘ (Optimism) 24 مليون توكن أوبتيميزم (OP)، تبلغ قيمتها نحو 41 مليون دولار، في 30 نوفمبر.

بالإضافة إلى (dYdX) وأوبتيميزم، سيصدر بروتوكول التمويل اللامركزي، ’شبكة 1إنش‘ (1inch Network)، نحو 98 مليون توكن (1INCH) في 1 ديسمبر. علماً بأنَّ قيمة التوكنات تبلغ 33 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

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في الوقت نفسه، سيكون مشروع ’أبتوس‘ (Aptos) القائم على إثبات الحصة أحدَ المشروعات التي ستطلق عدداً كبيراً من التوكنات في ديسمبر. إذ تُظهر بيانات (Token Unlocks) أنه في 12 ديسمبر، سيفتح مشروع أبتوس نحو 25 مليون توكن أبتوس (APT) بقيمة تبلغ نحو 180 مليون دولار.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره