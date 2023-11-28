'The Sandbox' و'Sandsoft' يتعاونان مع 'نقطة' لتمكين مشهد ألعاب الويب 3.0 في المملكة العربية السعودية

تام شمس - الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 02:16 مساءً - أعلنت شركة "ذا ساندبوكس" المُطوّرة للعوالم الافتراضية (ألميتافيرس)، إلى جانب "ساند سوفت"، المطور والناشر لألعاب الهاتف المحمول، عن تعاونهما مع شركة "نقطة" المُختصة بتمكين بنى الويب 3.0 التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تطوير نظامٍ بيئي مُخصصٍ لألعاب الويب 3.0 في السعودية، قادر على التنافس مع الأنظمة الأخرى على مستوى العالم.

وفقاً للمنشور، ستركز الشراكة بشكلٍ أساسي على تطوير تجاربِ لعب تتوافق مع الأذواق الثقافية والترفيهية للاعبين السعوديين. كما ستنظّم "نقطة" مسابقة تصميمٍ باستخدام "فوكس إديت"، أداة التحرير ثلاثية الأبعاد من "ذا ساندبوكس"، في أوائل عام 2024. تدعو هذه المسابقة المبدعين المحليين لعرض مواهبهم، حيث سيتم عرض التصاميم الفائزة في سوق "نقطة" للرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

كما ستسمح منصة "ذا ساندبوكس" للمُطورين بصناعة تجاربهم الخاصة في العالم الافتراضي المُخصص للملكة العربية السعودية، بينما ستقوم "نقطة" بإدراج الأراضي والشخصيات الافتراضية المأخوذة من "ذا ساندبوكس" على سوقها المُخصص للـ (NFTs).

وتعليقاً على الشراكة، عبّر سيباستيان بورجيه، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك لـ "ذا ساندبوكس"، عن حماسه للتعاون قائلاً:

"منذ الإعلان عن شراكتنا الأخيرة مع "ساند سوفت" ونحن نواصل رحلتنا الهادفة إلى خلق المزيد من الابتكار والنمو في الممكلة العربية السعودية. والآن، من خلال التعاون مع رواد الصناعة، مثل نقطة، سنتمكن من جذب المزيد من المبدعين المحليين السعوديين إلى منصتنا وإعطائهم فرصةَ تحقيق الأرباح من خلال إبداعاتهم الرقمية على منصة نقطة."

ومن جانبها أكدت سلوى رضوي، الرئيسة التنفيذية لـ "نقطة"، على إمكانات الشراكة في إعادة تشكيل مجتمع الألعاب، قائلةً: "إن الشراكة بين ذا ساندبوكس وساندسوفت ونقطة هي تطورٌ مثير حقاً لمجتمع الألعاب اللامركزية. من خلال بناء تجارب محلية، والتركيز على نشر الثقافة وجذب الجماهير الإقليمية، فإننا نقترب من تحقيق هدفنا المُتمثل في خلقِ نظامٍ بيئي حيوي وشامل مُخصص للمبدعين واللاعبين."

وتابع ديفيد فرنانديز، الرئيس التنفيذي لـ "ساندسوفت"، مؤكداً على التزام الشراكة بتنمية المواهب المحلية: " لطالما كان التزامنا في ساندسوفت هو دعم المواهب المحلية ونشر الثقافة والترويج للتقنيات الناشئة بمسؤولية. ومن خلال هذه الشراكة، سنتمكن من تسليط الضوء على المواهب الإقليمية الصاعدة وخلق محتوى محلّي غامر داخل الميتافيرس الخاص بـ "ذا ساندبوكس"، مما سيلهم جيلاً جديداً من المبدعين. "

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في أوائل فبراير من هذا العام، دخل مشروع "ذا ساند بوكس" في مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، وأُقيمت مراسم الشراكة خلال مؤتمر "ليب 2023" الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، من أجل العمل على التنمية المستقبلية للميتافيرس.

وفي سياقٍ مُشابه، ذكرت بلومبرغ في أوائل أبريل من هذا العام، أن المملكة العربية المتحدة قد استثمرت 38 مليار دولار في قطاع الألعاب الرقمية، عبر صندوق الاستثمارات العامَّة، سعياً منها لأن تصبحَ مركزاً عالمياً للألعاب.