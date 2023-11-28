الرئيس التنفيذي الجديد لشركة بينانس يصدر توقعات مستقبلية متفائلة للغاية!

تشهد منصة بينانس التي تعد واحدة من أبرز منصات تداول العملات المشفرة عالميا تحول استراتيجي مهم تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد، “ريتشارد تنغ”.

في مقابلة مع مجلة “Fortune”، كشف “تنغ” عن خططه لتحويل بينانس إلى كيان يشبه أكثر الشركات المالية التقليدية من حيث الهيكل المؤسساتي ومن حيث الشفافية.

التركيز على المدى الطويل وجذب المستثمرين الكبار:

يتوقع “تنغ” أن يتوسع عدد مالكي العملات المشفرة من 5% إلى 20%، مما يعد بزيادة كبيرة في تدفق الأموال إلى السوق.

يرى “تنغ” أن تطوير بينانس لتصبح شركة منظمة سيعود بالنفع على المدى الطويل، خاصة مع زيادة اهتمام الحكومات والهيئات التنظيمية بالعملات المشفرة.

التحول نحو تلبية المعايير الرسمية من شأنه أن يجعل بينانس أكثر جاذبية للمستثمرين المؤسسات، مثل البنوك وصناديق الاستثمار.

يؤكد “تنغ” على أن هذه الخطوة ستسهم في جعل السوق أقوى وأكثر استقرارا.

بينانس وكونها واحدة من المنصات الرئيسية لتداول العملات المشفرة، فإنها تلعب دور حاسم في تحديد قيمة هذه العملات في الدورات السوقية.

يؤدي تنظيم واستقرار بينانس إلى تسهيل دخول المستثمرين الكبار والحذرين إلى السوق.

تحولات بينانس وتأثيرها على سوق العملات المشفرة:

التغييرات التي يقودها “تنغ” في بينانس قد تؤدي إلى سوق عملات مشفرة أكثر موثوقية واستدامة، وهو أمر يفيد المستثمرين الأفراد المهتمين بالعملات المشفرة.

ينظر “تنغ” إلى هذه الفترة على أنها بداية لمرحلة جديدة من النمو الكبير والقوي في السوق، مدفوع بثقة المستثمرين الكبار.

تستعد بينانس لتكون في طليعة هذا النمو المتوقع في السوق، مع تركيزها على التحول إلى شركة منظمة وموثوقة تحت إشراف “ريتشارد تنغ”.

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