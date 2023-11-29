قاضي يوقع على تسوية بقيمة 1.65مليار دولار بين فوياجر ديجيتال ولجنة التجارة الفيدرالية

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 08:20 صباحاً - وافق قاضٍ فيدرالي على أمرٍ يتطلَّب من شركة إقراض العملات المشفرة ’فوياجر ديجيتال‘ (Voyager Digital) والشركات التابعة لها دفع 1.65 مليار دولار كتعويض نقديٍّ للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC).

في ملف بتاريخ 28 نوفمبر في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أمر القاضي غريغوري وودز شركةَ فوياجر بدفع 1.65 مليار دولار بعد تسويةٍ بين شركة الإقراض ولجنة التجارة الفيدرالية أُعلنت في أكتوبر. كجزء من الاتفاقية، ستكون فوياجر "مقيَّدة بشكل دائم ومحظورة" من التسويق أو تقديم المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالأصول الرقمية.

المصدر: PACER

وفقاً للقاضي وودز، لن يؤثر الأمر إلى حدٍّ بعيد على الإجراءات في محكمة الإفلاس، حيث قدَّمت فوياجر طلباً للحماية بموجب الفصل 11 في يوليو 2022، وكشفت عن التزامات تتراوح من مليار دولار إلى 10 مليارات دولار. في مايو، وافقت المحكمة على خطة تسمح لمستخدمي فوياجر بتلقي 35.72٪ من مطالباتهم من شركة الإقراض في البداية.

بموجب التسوية، يجب على الأطراف المرتبطة بفوياجر التعاون مع مسؤولي لجنة التجارة الفيدرالية، بما في ذلك الشهادة في جلسات الاستماع والمحاكمات والاكتشاف. بعد عام، يجب على فوياجر أيضاً الإبلاغ عن امتثالها للإجراءات، مع مراعاة المراقبة من قبل اللجنة.

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وفي أكتوبر، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية ولجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية موازية ضدَّ الرئيس التنفيذي السابق لشركة فوياجر ستيفن إرليخ، بزعم أنَّه أدلى ببيانات مضللة فيما يرتبط باستخدام أموال العملاء وسلامتها. ولكن ادَّعى إيرليخ في ذلك الوقت أنَّ فريق فوياجر "تواصَل وعمل بشكل وثيق" مع المنظِّمين، ونفى تلك الادعاءات.

في يوليو، أمرت لجنة التجارة الفيدرالية شركةَ ’سيلزيوس‘ (Celsius) لإقراض العملات المشفرة بدفع 4.7 مليار دولار كرسوم، زاعمةً أنَّ المؤسسين المشاركين للشركة اختلسوا أصول المستخدمين وضللوا المستثمرين بشأن خدمات المنصة. اعتقل المسؤولون الأمريكيون الرئيسَ التنفيذي السابق لشركة سيلزيوس، أليكس ماشينسكي، الذي ما يزال طليقاً بكفالة حتى محاكمته، حيث من المقرَّر أن تبدأ في سبتمبر 2024.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره