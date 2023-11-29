غرف دبي تتعاون مع 'Wemade' لتعزيز مساحة ألعاب البلوكتشين المحلية

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:50 صباحاً - أعلن مُطوّر الألعاب الكوري الجنوبي "وي ميد" (Wemade) عن اجتماع الرئيس التنفيذي للشركة، هنري تشانغ، مع سعادة محمد علي راشد لوتاه، الرئيس والمدير التنفيذي لغرف دبي، للبحث في سبل التعاون المُستقبلي في مجال الألعاب، إذ تتماشى أهداف "وي ميد" مع مهمة غرف دبي التي تعمل كحلقة وصل بين مجتمع الأعمال المحلي وحكومة دبي، بهدف خلق بيئة تجارية مواتية وتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي تنافسي، بالإضافة إلى تسهيل العمليات التجارية داخل الإمارة.

تعليقاً على الاجتماع، أعرب "هنري تشانغ" عن حماسه لدور الإمارات في تشكيل مستقبل الألعاب، مشيراً إلى الموقع الاستراتيجي لدبي والدور الأساسي للكيانات مثل غرف دبي، قائلاً:

“سنركز في تعاوننا على استغلال الخبرات والتكنولوجيا التي تنطوي عليها وي ميد في دعم المشاريع الرئيسية، بما في ذلك برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033".

ومن جانبه، تحدث سعادة لوتاه عن أهمية هذه الشراكة مع ويميد، مؤكداً على إمكانياتها في دفع عجلة الابتكار ضمن المشهد الرقمي السريع التطور في الإمارات، وقال:

" نحن ملتزمون بتعزيز مكانة الإمارة كمركزٍ عالميٍّ رائد في قلب الاقتصاد الرقمي."

وفي هذا السياق، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لدبي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، مؤخراً عن إطلاق برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033، الذي يحدد أهدافاً طموحة لقطاع الألعاب في دبي، بما في ذلك تحويل دبي إلى واحدة من أفضل 10 مدن عالمية في صناعة الألعاب، وخلق 30,000 وظيفة جديدة في قطاع الألعاب، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة القطاع في اقتصاد دبي الرقمي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي تتطلع فيها "وي ميد" نحو الشرق الأوسط لبناءِ مشروعٍ ما. فقد سبق للمطوّر الكوري الجنوبي أن وضع بصماته في المنطقة من خلال شراكاته ومشاريعه المتعددة.

ففي يناير، أنشأت شركة "وي ميد"، التي تتخذ من سيول مقراً رئيسياً لها، مركزها الرئيسي في أبو ظبي، للتركيز على منطقة الشرط الأوسط. وفي أواخر إبريل من هذا العام، وقعت وزارة الاستثمار السعودية (MISA) اتفاقية مبدئية مع مطور الألعاب الكوري الجنوبي، بهدف تنمية قطاعي الألعاب والبلوكتشين في المملكة.

أما في مايو، فقد وقع مركز التكنولوجيا العالمي Hub71، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، اتفاقاً مبدئياً مع Wemix، الشركة الأم لـ Wemade، لخلق المزيد من فرص النمو أمام الشركات الناشئة في القطاع ودعمها.