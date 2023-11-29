’Interactive Brokers‘ تفتتح تداول العملات المشفرة بالتجزئة في هونغ كونغ مع بورصة ’OSL‘

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 09:50 صباحاً - افتتحت شركة ’إنترأكتف بروكرز‘ (Interactive Brokers)، إحدى أكبر شركات الوساطة في العالم، تداولَ العملات المشفرة لعملاء التجزئة في هونغ كونغ.

وفقاً لإعلان 28 نوفمبر، يجري تقديم الخدمة جنباً إلى جنب مع بورصة ’أو إس إل‘ (OSL)، من أوائل بورصات العملات المشفرة التي تلقَّت ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية (VASP) في هونغ كونغ. وقد كتب المطورون: "يتمتَّع مستثمرو التجزئة لدى إنترأكتف بروكرز في هونغ كونغ الآن بإمكانية الوصول الفوري إلى تداول الأصول الرقمية عبر منصة موحَّدة واحدة مدعومة من OSL".

وفقاً لموقعها الإلكتروني، يمكن لعملاء إنترأكتف بروكرز في هونغ كونغ الاحتفاظ بالبيتكوين (BTC) أو الإيثيريوم (ETH) في حساباتهم الشخصية جنباً إلى جنب مع الأسهم والمشتقات والسلع وتداول العملات الأجنبية والأصول الأخرى. علماً بأنَّه تُفرض عمولة على كل صفقة تساوي 0.20٪ إلى 0.30٪ من قيمة المعاملة.

في الأسبوع الماضي، أفادت كوينتيليغراف بأنَّ إنترأكتف بروكرز حصلت على ترخيص لتداول الأصول الافتراضية بالتجزئة في هونغ كونغ، إلا أنَّ الترخيص يمنح الشركة فقط القدرةَ على التداول في البيتكوين والإيثيريوم في الوقت الحالي.

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وفي 14 نوفمبر، أعلنت ’بي سي تكنولوجي غروب‘ (BC Technology Group)، المملوكة لبورصة (OSL)، أنَّها تلقت استثماراً بقيمة 90 مليون دولار في الأسهم من شركة البلوك تشين ’بي جي إكس‘ (BGX)؛ كانت الشركة قد فكرت سابقاً في بيع بورصة OSL مقابل مليار دولار من دولارات هونغ كونغ، أو 128 مليون دولار أمريكي.

بالرغم من أنَّ هونغ كونغ كانت من أوائل الولايات القضائية التي أصدرت تراخيص لبورصات العملات المشفَّرة، فإنَّ الزخمَ قد خُنق إلى حدٍّ ما بسبب سلسلة من فضائح البورصات. ففي سبتمبر، انهارت بورصة (JPEX)، من أكبر بورصات العملات المشفرة في المنطقة، ما أدَّى إلى 66 عملية اعتقال وخسائر تُقدَّر بنحو 1.6 مليار دولار من دولارات هونغ كونغ (205 مليون دولار أمريكي). وفي 25 نوفمبر، ورد أنَّ بورصة ’هوناكس‘ (Hounax)، وهي بورصة عملات مشفرة أخرى غير مرخَّصة في هونغ كونغ، احتالت على 145 مقيماً بقيمة 148 مليون دولار من دولارات هونغ كونغ (18.9 مليون دولار أمريكي) عبر مخطَّط بونزي مزعوم.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره