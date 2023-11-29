سعر البيتكوين يستعيد مستوى 38,000 دولار في ضوء تأجيل قرار هيئة SEC بشأن صندوق ETF البيتكوين

استردت البيتكوين، العملة الرقمية الرائدة، مستوى 38,000 دولار، مدفوعة بتوقعات تغيير في السياسات النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

في يوم أمس الثلاثاء، شهدت البيتكوين ارتفاع لفترة وجيزة إلى 38,264 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهر، مما يعكس إقبال المستثمرين على الأصول ذات المخاطر العالية.

تحقق العملة الرقمية الأولى زيادة بنحو 130% تقريبا هذا العام، بعد تراجعها الكبير في عام 2022.

يبدو أن الانتعاش في قيمة البيتكوين مرتبط ارتباط وثيق بالتوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم بخفض أسعار الفائدة في مواجهة تباطؤ التضخم.

التعليقات الأخيرة من “كريستوفر والر”، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تشير إلى أن خفض أسعار الفائدة قد يكون محتملا إذا استمر الاتجاه الحالي للتضخم.

يؤدي هذا التحول في السياسة النقدية إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة، كما يتضح من الارتفاع الملحوظ في قيمة البيتكوين.

يرى “مايكل سافاي”، خبير الأسواق في “Dexterity Capital”، أن هذا يمكن أن يمهد الطريق لسوق صاعد جديد في سوق العملات المشفرة.

بالاضافة إلى ذلك، لم يؤثر التأخير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) في إصدار قرار بخصوص صندوق ETF البيتكوين على الارتفاع الحالي للبيتكوين.

حيث أجلت الهيئة قرارها بشأن صناديق الاستثمار المتداولة “Hashdex” و”Franklin Bitcoin”.

علق “جيمس سيفارت”، خبير بارز في صناديق ETF البيتكوين، قائلا:

لقد كان قرار الهيئة سريعا جدا بخصوص صندوق ETF البيتكوين المقدم من Franklin، ولم يكن من المتوقع أن يتخذوا قرارا آخر حتى الأول من شهر يناير.

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