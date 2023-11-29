عملة “DOGE” تحقق إنجاز مهم بتجاوز خمسة مليون عنوان محفظة

حققت عملة الدوج كوين “DOGE” إنجاز ملحوظ بتجاوز عدد عناوين محافظ الدوج كوين الحاملة للرصيد إلى أكثر من خمسة مليون عنوان.

وفقا لما ذكرته منصة “IntoTheBlock”، يتزامن هذا الإنجاز مع زيادة كبيرة في نشاط مستخدمي الدوج كوين.

يُشار إلى أن هناك 168,000 عنوان نشط في اليوم الأخير، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2022.

على الرغم من أن إجمالي عدد العناوين ذات الرصيد لا يتطابق بدقة مع عدد المالكين الفرديين، إلا أنه يقدم تقديرا تقريبيا مفيدا لعدد الأشخاص الذين يمتلكون العملة المشفرة.

يعكس هذا العدد الكلي للعناوين ذات الرصيد الاهتمام طويل الأمد بالاحتفاظ بعملة مشفرة معينة.

يُعد الارتفاع في عدد العناوين ذات الرصيد مؤشر إيجابي بشكل عام، حيث يدل على وجود قاعدة مستخدمين أقوى وأكثر نموا.

أما على الأطر الزمنية الأقصر، فيمكن أن يشير العدد الكلي للعناوين ذات الرصيد إلى حالة المتداولين وقد يكون مؤشرا رائدا لنشاط السعر.

العدد الإجمالي لعناوين الدوج كوين، يشير إلى جميع العناوين التي تم إنشاؤها في أي وقت والتي احتفظت بالدوج كوين، بما في ذلك تلك النشطة حاليا، والتي أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه، حيث يبلغ العدد حاليا 80.01 مليون.

وفقا لتحليلات “IntoTheBlock”، يُعتبر 71% من عناوين دوج كوين عبارة عن متداولين يُصنفون إلى ثلاث فئات:

حاملو العملة للأمد الطويل (Hodlers)، والمتداولون المتوسطو الأمد (Cruisers)، والمضاربون على المدى القصير (Traders).

حاملو العملة على المدى الطويل هي العناوين الحاملة للعملة لأكثر من عام، بينما يمتلك المتداولون المتوسطو الأمد العملة لمدة تتراوح بين شهر واثني عشر شهر، بينما يحتفظ المضاربون بالعملة لمدة تقل عن شهر واحد.

في هذا السياق، يُشكل حاملو العملة 71% من مالكي دوج كوين، بينما يُشكل المتداولون المتوسطو الأمد والمضاربون 22% و7% على التوالي.

في وقت كتابة هذا المقال، ارتفعت قيمة عملة دوجكوين بنسبة 5% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 0.08 دولار.

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