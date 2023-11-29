هيئة “SEC” تحقق فيما إذا كان “CZ” لا يزال لديه إمكانية الوصول إلى أموال منصة بينانس الأمريكية

في أعقاب اعتراف “CZ” مؤسس منصة بينانس والرئيس التنفيذي السابق بالذنب في التهم الجنائية من قبل وزارة العدل الأمريكية، تستمر هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية في تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان “CZ” لا يزال يملك القدرة على الوصول إلى أموال مستخدمي منصة بينانس الأمريكية.

في الآونة الأخيرة، استقال “CZ” من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس كجزء من تسوية مع وزارة العدل، تضمنت التسوية أيضا إطلاق سراحه من السجن بضمان شخصي قيمته 175 مليون دولار.

اعترف “CZ” بذنبه في تهم تتعلق بالتقصير في تطبيق نظام لمكافحة غسيل الأموال.

في هذه الأثناء، تبحث هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن أدلة تثبت أن “CZ” قد يحتفظ بإمكانية الوصول الخفي إلى أصول منصة بينانس الأمريكية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

في يونيو 2023، رفعت هيئة SEC دعوى قضائية ضد بينانس، متهمة إياها بتشغيل شركة أوراق مالية بشكل غير قانوني، وفي الوقت نفسه تحقق في إمكانية حدوث انهيار مماثل لأزمة FTX في نوفمبر 2022.

وفي الوقت نفسه، تزامنت الأزمة القانونية لبينانس مع نمو سعر سهم منافستها الرئيسية، شركة كوين بيس.

حيث بلغ سعر سهم كوين بيس حوالي 121 دولار في 27 نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو 2022.

بعد اعتراف “CZ” بالذنب وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، تعهد “ريتشارد تنغ”، الرئيس التنفيذي الجديد، بتعزيز الامتثال التنظيمي.

يمثل هذا تحولا عن نهج “CZ” القيادي، حيث يسعى “تنغ” للعمل بشكل وثيق مع المنظمين العالميين وبناء سمعة قائمة على الثقة.

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