أمازون تُطلق Q: مُنافس 'ChatGPT' المصمم خصيصاً للأعمال

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أطلقت "أمازون" (Amazon) مساعدها الخاص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمُصمم خصيصاً للأعمال، "أمازون كيو" (Amazon Q).

وقالت شركة "أمازون ويب سيرفيسيز" (AWS) في إعلانٍ صدر في 28 نوفمبر، إنه يمكن استخدام روبوت الدردشة الذكي لإجراء المحادثات وحل المشكلات وإنشاء المحتوى، بالإضافة إلى اكتساب الرؤى والتواصل مع مستودعات الشركة والوصول إلى بيانات وأنظمة المؤسسة.

يُعد "Q" جزءاً من استراتيجية "أمازون" الأوسع لدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بنظامها البيئي الخاص بالمنتجات، والسماح للمستهلكين والقطاع الخاص بالاستفادة منه. كما تأمل الشركة أن تكون الأداة مفيدة أيضاً للموظفين.

"يُوفر أمازون كيو معلومات ونصائح فورية للموظفين، مما يساعدهم على تبسيط المهام وتسريع عملية صنع القرار وحل المشكلات، ويحفزهم على الإبداع والابتكار أثناء العمل".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة AWS، آدم سيليبسكي، في مقابلةٍ له مع "CNBC" في 28 نوفمبر، إن الموظفين في قسم الموارد البشرية وإدارة المنتجات والتصميم والتصنيع والعمليات، سيتمكنون من الاستفادة من "Q". وأشار إلى أن "كيو" قد تدرب على 17 عاماً من البيانات الخاصة بشركة (AWS).

صحفة المحادثة مع Amazon Q . المصدر: Amazon Web Services

تضم قائمة عملاء (AWS) شركاتٍ مالية، مثل Vanguard وDeloitte، إلى جانب شركات الاتصالات، مثل Samsung وVerizon، ومجموعة الترفيه Disney، التي يمكن لموظفيها الاستفادة من روبوت الدردشة عند طرح نسخة أكثر اكتمالاً.

ففي الوقت الحالي، يُمكن استخدام روبوت المحادثة فقط في وضع المعاينة في ولاية أوريغون وشمال فرجينيا في الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا علاقة لروبوت "أمازون Q" بمشروع الذكاء الاصطناعي الذي طورته "OpenAI" مؤخراً وأطلقت عليه اسم "Q"، والذي كان محط أنظار الجميع عندما أقيل المؤسس والرئيس التنفيذي "سام ألتمان" ثم أعيد إلى منصبه كرئيس تنفيذي.

مقالات ذات صلة: أنثروبيك تنضم إلى سباق الذكاء الاصطناعي وتُطلق الإصدار الجديد من روبوت المُحادثة ‘Claude 2.1’

لطالما كانت "أمازون" مستثمراً كبيراً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث راهنت الشركة بمبلغ 4 مليارات دولار على فريق "أنثروبيك" الذي يقف وراء روبوت الدردشة كلود 2، من خلال العديد من الاستثمارات. كما أن فريق "أنثروبيك" يستمد قوته الحاسوبية من شركة (AWS).

وقد أطلق اثنان من منافسي أمازون - غوغل وميتا - روبوتات الدردشة الخاصة بهما المبنية على الذكاء الاصطناعي، غوغل بارد ولاما، على التوالي، في وقتٍ سابق من عام 2023، في حين استثمرت مايكروسوفت حوالي 13 مليار دولار في OpenAI.