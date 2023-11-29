تجارب اليوان الرقمي تجذب المزيد من البنوك الأجنبية

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - انضمَّت المزيد من البنوك الأجنبية إلى مشروع العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني، اليوان الرقمي (e-CNY)، بعد دخول البنك البريطاني ’ستاندرد تشارترد‘ (Standard Chartered) في 27 نوفمبر، ليصل إجماليها إلى أربعة بنوك.

وفقاً لتقارير إخبارية محلية، أضاف بنك ’إنش إس بي سي‘ (HSBC) ومقرُّه هونغ كونغ وبنك ’هانغ سينغ‘ (Hang Seng) وبنك ’فوبون‘ (Fubon) التايواني أيضاً عملياتِ تكامل اليوان الصيني (e-CNY) إلى منصاتهم. ستسمح جميع البنوك الأجنبية الأربعة لعملائها بتحويل اليوان الصيني الرقمي وسحبه. علاوة على ذلك، سمح بنك هانغ سينغ لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية بربط بطاقات الخصم داخل التطبيق الرسمي لليوان الصيني الرقمي واسترداد الرنمينبي الرقمي. يمكنهم أيضاً تعبئة محفظة الرنمينبي الرقمية عبر تطبيق ’هانغ سينغ الصين‘ (Hang Seng China) للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول. كما أضاف إتش إس بي سي ميزات مماثلة لاستخدام اليوان الصيني الرقمي بالتجزئة لعملائه.

أما بالنسبة لبنك فوبون، فقد سمح للمستخدمين بإعادة شحن اليوان الصيني الرقمي عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وإنفاق العملة الرقمية للبنك المركزي باستخدام بطاقته المصرفية. إلى جانب ذلك، قالت الشركة إنَّها ستواصل استكشاف تطبيقات العملة الرقمية للبنك المركزي في التجارة عبر الحدود والعقود الذكية والمدفوعات عبر الحدود وتمويل سلسلة التوريد.

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ومن جهته، قال سونغ يوشينغ، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس شركة هانغ سينغ الصين، إنَّ البنك يخطط لاستخدام النسخة التجريبية الجارية من العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني "لإنشاء سيناريوهات استهلاك جديدة، وإثراء أنظمة الخدمة، وتحفيز حيوية استهلاك جديدة، وتوفير فرص العمل". وفي اليوم السابق، ذكر بنك ستاندرد تشارترد أنَّه يختبر حالياً اليوان الصيني الرقمي في مجالات مثل "المدفوعات التجارية عبر الحدود، وتمويل التجارة، وتمويل سلسلة التوريد".

فيما أفادت كوينتيليغراف في الشهر الماضي بأنَّه جرى استخدام اليوان الصيني الرقمي للمرة الأولى لتسوية صفقة نفط عبر الحدود، حيث اشترت ’بتروتشاينا إنترناشيونال‘ (PetroChina International) مليون برميل من النفط باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي. يُذكر أنَّه في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، ارتفع استخدام اليوان في التسويات عبر الحدود بنسبة 35٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 1.39 تريليون دولار، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره