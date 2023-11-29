جينيسيس تبرم صفقة سداد مع شركتها لإنهاء دعوى قضائية بقيمة 620 مليون دولار

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أبرمت شركة إقراض العملات المشفرة المفلسة ’جينيسيس’ وشركتها الأم، ’ديجيتال كورينسي غروب‘ (DCG)، صفقةً يمكن أن تُنهي دعوى قضائية مستمرة لاستعادة 620 مليون دولار من مدفوعات (DCG).

في إيداعٍ بتاريخ 28 نوفمبر أمام محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية من نيويورك، قالت شركة جينيسيس إنَّ شركة دي سي جي وافقت على دفع قروضها المستحقة البالغة 324.5 مليون دولار بحلول أبريل، مع السماح لجينيسيس بملاحقتها بشأن أي مبالغ غير مدفوعة.

تهدف الصفقة المقترَحة إلى السماح لشركة جينيسيس بإنهاء الدعوى القضائية المرفوعة ضد شركتها الأم (DCG) في سبتمبر، والتي سعت إلى أن تسدد الشركة القروض المتأخرة التي تبلغ قيمتها نحو 620 مليون دولار. علماً بأنَّ شركة (DCG) سدَّدت بعضَ المدفوعات منذ بداية الدعوى.

أبرزُ المقتطفات من الاتفاقية بين جينيسيس (جي جي سي) وشركة دي سي جي. المصدر: Kroll

كما قالت جينيسيس إنَّ صفقة السداد ستوفر لها "فوائد فورية كبيرة وقريبة المدى" وتجنبها "المخاطر والنفقات وتحويل الموارد التي قد يتطلبها التقاضي".

ستمثِّل الصفقة جزءاً من خطط جينيسيس لسداد الدائنين، الذين سيصوتون على الخطة قبل إرسالها إلى القاضي شون لين لاتخاذ قرار، والذي سينظر في أصوات الدائنين.

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من ناحية أخرى، رفعت شركة جينيسيس دعوى قضائية ضدَّ بورصة العملات المشفرة ’جيميناي‘ (Gemini) في 22 نوفمبر، سعياً لاسترداد نحو 670 مليون دولار من التحويلات.

في الوقت نفسه، تواجه جينيسيس وجيميناي دعوى قضائية من جهة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، التي ادعت أنَّهما باعتا أوراقاً مالية غير مسجلة. فيما رفعت نيويورك دعوى قضائية ضد الثنائي وشركة (DCG) بزعم أنَّ الشركات الثلاث احتالت على المستثمرين.

والجدير بالذكر أنَّ جينيسيس تقدَّمت بطلب للحماية من الإفلاس في يناير بعد تعليق عمليات السحب في نوفمبر 2022.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره