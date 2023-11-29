بينانس تعمل دون ترخيص في الفلبين: هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - تعمل بورصة العملات المشفرة ’بينانس‘ (Binance) في الفلبين دون الحصول على الموافقة أو الترخيص اللازم، وفقاً لهيئة تنظيم الأوراق المالية المحلية.

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) تحذيراً ضدَّ بينانس في 28 نوفمبر، لإبلاغ الجمهور بأنَّ البورصة غير مصرَّح لها ببيع أو تقديم الأوراق المالية في البلاد.

كما أكَّد الإعلان أنَّ بورصة مثل بينانس يجب أن تتقدم بطلب للتسجيل وأن تقدم معلومات مفصَّلة عن الأوراق المالية المعروضة قبل بيعها للجمهور. إذ تشمل هذه المعلومات التفصيلية سعرّ الإصدار وطبيعة الأوراق المالية والبيانات الأخرى.

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يتطلَّب قانون تنظيم الأوراق المالية في الفلبين (SRC) أيضاً تسجيل مُصدري الأوراق المالية في البلاد قبل عرضهم للاستثمار. فيما يشير البيان أيضاً إلى أنَّه يجب على المُصدر أيضاً الحصول على ترخيص ثانوي لبيع أو عرض الأوراق المالية للجمهور، مضيفاً:

"استناداً إلى قاعدة بيانات الهيئة، فإنَّ مشغل منصة بينانس غير مسجل كشركة في الفلبين ويعمل دون الترخيص و/أو السلطة اللازمة لبيع أو تقديم أي شكل من أشكال الأوراق المالية على النحو المحدد في القسم 3.1 من قانون الأوراق المالية والبورصات."

بالإضافة إلى العمل دون الترخيص اللازم، جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات بأنَّ بينانس كانت تروج لخدماتها بشكل غير قانوني في البلاد. إلى جانب ذلك، حذَّرت الهيئة التنظيمية من أنَّ الكيانات المشاركة في الترويج أو التداول على منصة بينانس قد تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القسم 28 من قانون الأوراق المالية والبورصات.

فضلاً عن ذلك، يشير البيان إلى أنَّ هذه جريمة جنائية يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 5 ملايين بيزو فلبيني (90300 دولار)، أو بالسجن لمدة 21 عاماً، أو كليهما، بموجب المادة 73 من قانون الأوراق المالية والبورصات.

بالرغم من التحذيرات المتعددة، يبدو أنَّ بينانس ظلَّت واحدة من منصات تداول العملات المشفرة الرئيسة في الفلبين، حيث وصف بعض المستخدمين خدماتها المحلية بأنها "موثوقة ومستقرة" على وسائل التواصل الاجتماعي قبل ثلاثة أشهر.

كما أشار أحد المعلقين على موقع ريديت إلى أنَّه من المرجَّح أن تنسخ السلطات الفلبينية القرارات التنظيمية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يرتبط بالوضع القانوني لشركة بينانس، قائلاً:

"يجري حالياً مقاضاة بينانس من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا خسرت في هذه الحالة، فإنَّ كل عمليات بينانس في معظم البلدان، بما في ذلك الفلبين، ستنهار مثل بيت الورق. لذلك إذا كنت مكانك، سأتداول في البورصات الخاضعة لتنظيم البنك المركزي الفلبيني، مثل (PDax) و (Coins.ph)".

تأتي هذه الأخبار بعد أيام قليلة من إقرار الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، تشانغبنغ تشاو بالذنب، في محكمة أمريكية لانتهاكه قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية، وتنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة. كما يُذكر أنَّه في سبتمبر 2023، عقدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية شراكة مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لمكافحة الاحتيال في العملات المشفرة.

لم تردّ بينانس وهيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية على الفور على طلب كوينتيليغراف للتعليق.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره