معهد المحللين الماليين المعتمدين يطلق دليلاً لتقييم الأصول المشفرة مع ازدهار تقنية البلوكتشين‎

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - أعلنت الجمعية العالمية لخبراء الاستثمار، المعروفة أيضاً بمعهد المحللين الماليين المعتمدين، عن إطلاق دليلٍ جديد لتقييم الأصول المشفرة، بهدف تزويد خبراء الاستثمار بأفضل الأدوات والنماذج لتحليل قيم الأصول المشفرة ومنصات العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مع ازدياد التبني لتكنولوجيا البلوكتشين في المنطقة.

وفقاً لما كتبه المعهد، يسهم هذا الدليل في تطوير نموذج عملٍ مستقبلي لتقييم الأصول المشفرة، التي نمت بشكلٍ كبير خلال العقد الأخير، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار أمريكي. فمع التقلبات الكبيرة في أسعار هذه الأصول، "أصبح من الضروري وجود أدوات تقييم فعّالة تساعد المستثمرين على تحليل السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة".

يشمل الدليل مجموعةً متنوعةً من النماذج التقييمية، بما في ذلك منهجيات التقييم الأساسية، مثل تحليل التدفق النقدي المخصوم، ومنهجيات التقييم النسبي التي تعتمد على التمويل التقليدي، بالإضافة إلى نماذج حديثة مخصصة للأصول المشفرة. وقد تم تطوير الدليل بناءً على الآراء الحيادية لخبراء القطاع ونتائج الأبحاث الحالية.

من خلال الدليل الجديد، سيتمكن المستثمرون من تقييم منصات العقود الذكية، مثل الإيثيريوم، من خلال اعتبارها إما شبكة أو أصل تدفق نقدي، واختيار النموذج التقييمي المُناسب.

كما سيصبح بالإمكان تقييم التطبيقات اللامركزية، مثل تبادلات العملاء اللامركزية، باستخدام منهجية تقدير القيمة النسبية أو منهجية القيمة الحقيقية بناءً على نموذج التدفقات النقدية المخصومة.

أما بالنسبة للبيتكوين، باعتبارها أصلاً مُشفراً، فلا يوجد نموذج تقييم واحد يناسب جميع خصائصها. ولذلك، يتضمن الدليل أربعة نماذج مختلفة لتقييم عملة البيتكوين، بما في ذلك إجمالي السوق المتاح وتدفق المخزون وقانون ميتكالف ونموذج تكلفة الإنتاج.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أنطوان شحادة، المدير الأول لدى معهد المحللين الماليين المعتمدين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"يُعدّ هذا الدليل بمثابة مورد بالغ الأهمية لخبراء الاستثمار في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في ظل التنوع الكبير في مشهد العملات المشفرة. ونهدف إلى بناء فهم دقيق لهذه السوق من خلال دراسة نماذج التقييم المختلفة بشكل واسع وعميق، بما في ذلك النماذج المتعلقة بمنصات العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية والبيتكوين."

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خلال عام 2023، حاول معهد المحلّلين الماليين المعتمدين معرفة تقبّل البلدان للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDC)، من خلال طرح عدد من الاستبيانات.

في أواخر يوليو، أعلن المعهد عن نتائج إحدى استبياناته التي استهدفت آراء الأعضاء العالميين في المعهد بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، وقد أشارت النتائج إلى قبول 63% من المستجيبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفكرة إطلاق البنوك المركزية لعملة رقمية. بينما بلغ دعم الصين لإطلاق عملة رقمية مركزية 70٪، وهي النسبة الأعلى في التوزيع الجغرافي للاستطلاع، وتليها الهند (66٪).

وفي منتصف سبتمبر من هذا العام، أكد الاستبيان العالميُّ الذي أجراه المعهدُ (CFA Institute) حول إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)، على النتائج السابقة، حيث أعرب 42% من المشاركين في الاستبيان على مستوى العالم عن موافقتهم على إطلاق العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، بينما أعرب ثلثي المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تأييدهم لإطلاق العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية.