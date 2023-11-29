بورصة زيبميكس تقترح أن تدفع للدائنين 3 سنتات لكل دولار

تام شمس - الأربعاء 29 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - افترحت بورصة العملات المشفرة التايلاندية المتعثِّرة، ’زيبميكس‘ (Zipmex)، تقديم 3.35 سنتاً لكل دولار قدمه دائنيها، ووعدت بالمزيد من العوائد عند التعافي.

جاء الاقتراح كجزءٍ من عرض إعادة الهيكلة الذي قدمته الشركة، التي تدين لعملائها بمبلغ 97 مليون دولار.

وفقاً لتقرير بلومبرغ الصادر في 29 نوفمبر، يُمكن لشركة "زيبميكس" رفع المبلغ من 3.35 سنت لكل دولار إلى 29.35 سنت لكل دولار "بشرط التعافي". ومع ذلك، ورد أنَّ الدائنين الرئيسين يعارضون المخطَّط المقترَح، ويطالبون بمراجعة مستقلة لالتزامات الشركة.

كما جاء في التقرير أنَّ الرئيس التنفيذي لبورصة زيبميكس، ماركوس ليم، رفضَ تأكيدَ التفاصيل المذكورة في خطة إعادة الهيكلة، لكنَّه ذكر "عدم دقة" الأرقام التي ذكرها الصحفيون.

يُذكر أنَّ "زيبميكس" واجهت مشكلة في صيف عام 2022 عندما قدّمت بورصة العملات المشفرة، التي تعمل في جنوب شرق آسيا، طلباً للحماية من الإفلاس في سنغافورة.

وقد طالبت الشركة بالمزيد من الوقت، في محاولةٍ منها لمعالجة المشكلة الناتجة عن اقتراضها مبلغ 53 مليون دولار من مقرضي العملات المشفرة ’بابل فاينانس‘ (Babel Finance) و’سيلزيس‘ (Celsius). كما طلبت بورصة زيبميكس مراراً وتكراراً من المحكمة السنغافورية تمديدَ الوقف الاختياري لديونها. ووفقاً لبلومبرغ، سيصوِّت الدائنون على خطة إعادة الهيكلة الحالية في أوائل ديسمبر.

في نوفمبر، أعلنت البورصة أنَّه سيجري تعليق جميع عمليات تداولات الأصول الرقمية في تايلاند بحلول 31 يناير 2024، مع العلم بأنَّ الشركة تخضع للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية منذ أوائل عام 2023.

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