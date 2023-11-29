مؤسس تويتر يستثمر في تعدين البيتكوين اللامركزي: التفاصيل هنا

في خطوة طموحة نحو تحقيق تعدين البيتكوين بشكل أكثر لامركزية، استثمر “جاك دورسي”، مؤسس تويتر، في مشروع OCEAN، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد العالمي لتعدين البيتكوين.

يهدف هذا التمويل إلى تسريع إطلاق OCEAN، المشروع الرائد في سلسلة من مبادرات التعدين اللامركزية للبيتكوين.

تُعد OCEAN، الفكرة الأصلية لمطور Bitcoin Core، “لوك داشجر”.

يسعى “داشجر” إلى تغيير جذري في البنية اللامركزية للبيتكوين، داعيا إلى إعادة تعريف دور مجمعات التعدين.

يتمحور المشروع حول مبدأ استبعاد الوسطاء، ويهدف إلى تجديد مفهوم مجمعات التعدين عن طريق منح المشاركين في الشبكة القدرة على استعادة استقلاليتهم.

وعلى عكس المجمعات التقليدية التي تحتفظ بالسيطرة على مكافآت الكتل، من المخطط أن يكون هذا المشروع أول تجمع غير مركزي، يضمن للمعدنين تلقي مكافآت الكتل الجديدة مباشرة من شبكة البيتكوين نفسها.

يرى “دورسي”، الذي يشغل أيضا منصب مؤسس شركة “بلوك”، أن مشروع “OCEAN” يمثل حل للتحدي المتزايد المتمثل في المركزية داخل مجمعات تعدين البيتكوين.

يشير “دورسي” إلى أن “OCEAN” تعالج قضية تحظى باهتمام كبير داخل مجتمع العملات المشفرة، مؤكدا على الأثر الإيجابي على النظام البيئي الأوسع للبيتكوين وعلى المشاريع الشخصية.

سابقا في أكتوبر، كشف “دورسي” عن ابتكار آخر مرتبط بالبيتكوين، وهو محفظة باردة تُعرف باسم “BitKey”.

تهدف هذه الفكرة إلى حل مشكلة الوسطاء للمستخدمين عند إدارة مقتنياتهم من العملات المشفرة، موفرة حل مبتكر لتخزين البيتكوين بشكل آمن.

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