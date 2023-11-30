سعر البيتكوين (BTC) يرتفع في خطوة جريئة إلى آفاق جديدة: هل يتطلع إلى مستوى 40 ألف دولار؟

في سياق السوق المتقلب، تبدو عملة البيتكوين وكأنها تستعيد مكانتها في قلب النقاشات المتعلقة بسوق الكريبتو.

يكشف التحليل الفني لمخطط أسعارها عن نمط تداول محكم، يلوح في الأفق بإمكانية اختراق كبير.

تسجيل العملة لأعلى مستويات وأدنى مستويات متزايدة يُظهر مؤشرات واضحة على توجه صعودي، وذلك في خضم الغموض السائد في السوق بشكل عام.

يبين الشكل الفني الحالي المتمثل في الوتد الصاعد على الرسم البياني اليومي، وهو نمط يُعرف عادة بأنه مؤشر على استمرارية الاتجاه أو عكسه، اعتمادا على نوع الاختراق الذي يليه.

يُعد الثبات النسبي لسعر البيتكوين بالقرب من مستوى المقاومة العلوي دليلا على وجود ديناميكية شرائية كامنة، تسعى إلى قلب موازين السوق ورسم مسار جديد لاكتشاف الأسعار.

العنصر البارز في هذا التحليل هو مدى قرب سعر العملة من الحد العلوي للوتد.

مع استمرار البيتكوين في التحدي المباشر لهذا المستوى الحرج، يبقى المستثمرون والمتداولون يراقبون عن كثب إما لتحقيق اختراق حاسم صعودي أو لرفض قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستويات الدعم الرئيسية.

يبقى مؤشر القوة النسبية، الذي يقيس سرعة وتغير حركة الأسعار، فوق المستوى المتوسط، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي لم ينفذ بعد.

ومع ذلك، يتعين البقاء على اليقظة خاصة مع اقتراب هذا المؤشر من منطقة الشراء المفرط، التي قد تشير إلى تصحيح أو تثبيت محتمل للسعر.

تدعم المتوسطات المتحركة الوضع الصعودي، حيث تقع المتوسطات قصيرة الأجل فوق المتوسطات طويلة الأجل، مما يعكس استمرارية الثقة الصعودية.

على الرغم من عدم قوة حجم التداول بشكل كبير، إلا أنه يظل كافيا لدعم الارتفاع التدريجي للأسعار وتأسيس أساس للزيادات المتتالية.

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