البرازيليون قد يواجهون ضرائب جديدة على عملاتهم المشفرة الأجنبية

تام شمس - الخميس 30 نوفمبر 2023 09:46 صباحاً - قد يُطلب قريباً من البرازيليين دفع ضرائب تصل إلى 15% على دخلهم القادم من العملات المشفرة المُحتفظ بها في بورصات خارج البلاد، بعد أن وافق مجلس الشيوخ البرازيلي على قواعد ضريبة الدخل الجديدة في 29 نوفمبر.

تمت الموافقة على مشروع القانون بالفعل في مجلس النواب ومن المتوقع أن يوافق عليه الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، حيث بدأت إدارته بتغيير قواعد ضريبة الدخل، وفقاً لتقارير كوينتيليغراف البرازيل.

بموجب مشروع القانون، فإن أي برازيلي يكسب أكثر من 1200 دولار (6000 ريال برازيلي) من بورصات خارج البرازيل، سيكون خاضعاً للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2024. وتجعل هذه التغييرات الأموال الخارجية خاضعة للضريبة بنفس معدل الأموال المحتفظ بها محلياً.

كما ستُفرض الضرائب على الأموال المُكتسبة قبل هذا التاريخ عند محاولة المالك الوصول إليها، بينما سيتم فرض ضرائب بنسبة 8% على الأرباح التي تم الوصول إليها قبل 31 ديسمبر.

يؤثر مشروع القانون أيضاً على "الصناديق الحصرية" - صناديق الاستثمار ذات المساهم الوحيد - والشركات الأجنبية النشطة في السوق المالية البرازيلية، حيث تأمل الحكومة جمع 4 مليارات دولار (20.3 مليار ريال برازيلي) في عام 2024.

وقد عبّر السيناتور "روجيريو مارينيو" عن معارضته لمشروع القانون قائلًا:

"الحكومة تخلق هذه الضريبة بسبب إدارتها الفاشلة."

في سبتمبر، أعلن حاكم البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو، عن خططه لتشديد اللوائح التنظيمية على العملات المشفرة بالتزامن مع ارتفاع شعبيتها بشكلٍ حادٍ في البلاد. في ذلك الوقت، عبّر "نيتو" عن شكوكه بأن العملات المُشفرة يتم استخدامها للتهرب الضريبي.

وقد أُعطي البنك المركزي البرازيلي الوصاية على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية في يونيو، بينما تخضع الأوراق المالية المبنية على العملات المشفرة للتنظيم من قبل الهيئة البرازيلية المكافئة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

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