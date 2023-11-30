ما يزيد عن 75٪ من ألعاب الويب 3 "أخفقت" في السنوات الخمس الماضية: كوين غيكو

تام شمس - الخميس 30 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - أخفق ما يزيد عن ثلاثة أرباع ألعاب البلوك تشين التي أُطلقت في السنوات الخمس الماضية، وفقاً لدراسة حديثة من ’كوين غيكو‘ (CoinGecko).

فمن بين 2817 لعبة أُطلقت بين عامي 2018 و2023، والتي شملتها الدراسة، ما يزال لدى 690 منها فقط قاعدة لاعبين نشطة إلى حدٍّ ما.

إذ تُعرّف كوين غيكو لعبةَ الويب 3 "الفاشلة" بأنَّها لعبةٌ ينخفض فيها متوسِّطُ عدد المستخدمين النشطين لمدة 14 يوماً بنسبة 99٪ أو أكثر من ذروتها.

ما يزيد عن 75٪ من ألعاب الويب 3 أخفقت على مدى السنوات الخمس الماضية. المصدر: CoinGecko

في حين شهد عام 2021 أكبر عدد من ألعاب البلوك تشين التي أُطلقت في عام واحد مع 738 لعبة، شهد العام التالي — الذي شهد انهيارات كبيرة في العملات المشفرة — أكبر عدد من الألعاب التي أخفقت، مع فشل 742 لعبة في عام واحد.

وهذا يضع متوسِّطَ معدَّل فشل ألعاب الويب 3 عند نحو 80٪ لأيِّ سنة معيَّنة منذ عام 2018، وفقاً لبيانات (CoinGecko).

كما أشارت كوين غيكو إلى أنَّ سنوات الفشل الأقل تميل إلى التزامن مع الجزء الخلفي من الأسواق الصاعدة، في حين اقتربت سنوات الفشل الأعلى من بداية دورات السوق الهابطة.

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كانت (CryptoKitties) من أولى ألعاب الويب 3 التي لاقت رواجاً في أواخر عام 2017، لكنَّ تبنِّيها قد تلاشى منذ ذلك الحين. أمَّا (Decentraland) و(The Sandbox) و(Axie Infinity)، فهي من بين ألعاب الويب 3 الأخرى التي أُطلقت في السنوات السابقة وما تزال تُستخدم على نطاق واسع اليوم.

وفقًا للبيانات الحديثة، كان لدى (Alien Worlds) و(Splinterlands) و(Planet IX) أعلى ثلاث محافظ نشطة فريدة من نوعها مستخدمة بين 1 يناير و22 أبريل 2023، وفقا لبيانات (CoinGecko).

في حين أنَّ عام 2022 شهد أكبرَ عدد من الألعاب الفاشلة، فقد أبطأ عامُ 2023 هذا الاتجاه، مع 507 مشروعاً فاشلاً فقط اعتباراً من 27 نوفمبر.

ومن جهتها، قالت كوين غيكو أنَّ "انخفاض معدَّل الفشل قد يشير إلى استقرار حالة ألعاب الويب 3".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره