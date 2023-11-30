منصة استثمار العملات المشفرة ’Fasset‘ تحصل على ترخيص تشغيلي في دبي

تام شمس - الخميس 30 نوفمبر 2023 12:50 مساءً - مُنحت منصة استثمار الأصول الرقمية، ’فاسيت‘ (Fasset)، ترخيصاً تشغيلياً في 29 نوفمبر، وفقاً لقائمة موقع سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA).

يسمح ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) الممنوح لشركة فاسيت بأداء خدمات الوسيط والتاجر قانونياً في دبي، حيث تنصُّ شروط الترخيص على أنَّ المنصة مرخَّصة لخدمة المستثمرين المؤسَّسيِّين المحليين و"المستثمرين المؤهَّلين" ومستثمري التجزئة.

كان مقرُّ الشركة في البداية في لندن، بالرغم من أنَّها تعمل الآن في إندونيسيا ودبي. علماً بأنَّ موقع شركة فاسيت يقدِّم خدمات في إندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وباكستان وتركيا.

تواصلت كوينتليغراف مع شركة فاسيت للتعليق والحصول على معلومات إضافية حول التطوير، لكنَّا لم تتلقَّ رداً بعد.

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تعدُّ سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، الجهة التنظيمية المصدرة، السلطةَ الوحيدة لإنفاذ اللوائح على الأصول الرقمية في دبي؛ في وقت سابق من نوفمبر، غيَّرت الجهة التنظيمية قيادَتها بالتزامن مع استعدادها لتوسيع العمليات و"زيادة عمليات السوق على نطاق واسع" في عام 2024.

وفي سياق مماثل، أصدرت الجهة التنظيمية 15 نوفمبر ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية لشركة حفظ العملات المشفرة المؤسَّسية ’هيكس تراست‘ (Hex Trust). كما أصدرت الجهات التنظيمية في دبي ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق أو ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية لشركات العملات المشفرة البارزة، بما فيها ’بينانس‘ (Binance) و’باي بت‘ (Bybit) و’ليزر ديجيتال الشرق الأوسط‘ (Laser Digital Middle East) و’أو كي إكس‘ (OKX) و’كريبتو دوت كوم‘ (Crypto.com) و’هوبي‘ (Huobi).

في الآونة الأخيرة، قالت بينانس إنَّها تفكر في جعل الإمارات العربية المتحدة "نقطةً محورية" لعملياتها المستقبلية.

فيما تأتي هذه التطورات بعد إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة في 8 نوفمبر أنَّها تخطط لتشديد قواعدها على مقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخَّصين وفرض غرامات على عدم الامتثال.

علماً بأنَّ الإرشادات الجديدة شدَّدت على أنَّ السلطات تتوقَّع من جميع المؤسسات المالية المرخَّصة والشركات والمهن غير المالية المحدَّدة ومقدِّمي خدمات الأصول الافتراضية المرخَّص لهم رسمياً الإبلاغُ عن المعاملات من الأطراف المشبوهة عبر "آليات الإبلاغ عن المخالفات".

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره