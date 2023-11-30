انخفاض عرض البيتكوين في منصات التداول إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2017

شهدت عملة البيتكوين تراجع ملحوظ في عرض البيتكوين في منصات التداول، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، في تطور يُبرز التغيرات الأساسية في سوق العملات الرقمية.

بلغت قيمة البيتكوين لفترة قصيرة حوالي 38,400 دولار، قبل أن تستقر بالقرب من مستوى 38,000 دولار، في ظل مساعي العملة الرقمية الأكبر في العالم للارتفاع.

هذا الانخفاض في العرض يُعزى إلى التحديات التنظيمية التي واجهتها منصات تداول العملات المشفرة المركزية، التي كانت في السابق تلعب دورا رئيسيا في توفير السيولة والوصول العالمي لهذه الصناعة.

وفقا لتحليل شركة “Santiment”، فإن هناك تحول متزايد نحو حفظ عملات البيتكوين بشكل ذاتي، بالتزامن مع تدهور سمعة منصات التداول.

وقد انخفض إجمالي عرض عملة البيتكوين في منصات التداول بنسبة 5.38%، وهي أقل نسبة منذ ديسمبر 2017.

يُنظر إلى هذا التحول كمؤشر إيجابي للبيتكوين، إذ يعتقد المستثمرون أن الأصل في وضع جيد لتحقيق مكاسب أكبر، وسط العقبات التنظيمية التي تواجه منصات التداول المركزية.

من جانبها، لم تنته بعد المعركة القانونية التي تواجهها بينانس. حيث دفعت هذه الأخيرة مؤخرا مبلغ 4.3 مليار دولار لتسوية اتهامات من السلطات الأمريكية، دون الاعتراف بالذنب.

ويتعين على مؤسسها، “CZ”، البقاء في الولايات المتحدة حتى تحديد موقفه من قبل محكمة سياتل، وهو أمر يحمل أهمية كبيرة للشركة ولسوق العملات المشفرة بشكل عام.

في السياق نفسه، تلقت كوين بيس مذكرة استدعاء من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع بالولايات المتحدة (CFTC)، في خطوة يُعتقد أنها مرتبطة بمنصة Bybit.

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