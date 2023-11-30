شركة FTX تحصل على موافقة المحكمة لبيع أصول Grayscale بما يقرب من 800 مليون دولار

حصلت شركة تداول العملات المشفرة FTX، التي تواجه حاليا الإفلاس، على موافقة من محكمة الإفلاس الأمريكية للمضي قدما في بيع أصولها الاستئمانية التي تُديرها Grayscale، في مسعى لتسديد ديونها للدائنين.

وافق قاضي الإفلاس الأمريكي، “جون دورسي”، على الطلب في 29 نوفمبر 2023، حيث قُدرت قيمة هذه الأصول بحوالي 774 مليون دولار في أكتوبر.

وفقا لأمر القاضي “دورسي”، يُسمح لـ FTX ببيع هذه الأصول فقط من خلال مستشار استثماري، ويمكن إجراء البيع عبر منصات تداول العملات المشفرة أو خارجها (OTC).

يُعد هذا القرار جزءا من استراتيجية FTX لاسترداد الأموال من خلال مصادر متعددة لتعويض الدائنين الذين تأثروا بانهيار الشركة في نوفمبر 2022.

قامت FTX برفع دعوى قضائية ضد Bybit، الذي كان منافسا سابقا لها، في محاولة لاسترداد أكثر من 950 مليون دولار من العملات المشفرة والأموال النقدية.

حتى الآن، نجحت الشركة في استعادة حوالي 7 مليار دولار من الأصول.

في الوقت نفسه، ومع استمرار FTX في محاولاتها لإنعاش منصتها المفلسة، ظهرت تقارير حديثة تشير إلى أن المسؤولين التنفيذيين السابقين في FTX يتعاونون لإطلاق منصة جديدة تحمل اسم “Backpack”.

المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لـ FTX، “سام بانكمان فريد”، تم إدانته بتهم متعددة تشمل الاحتيال وغسل الأموال، ويواجه عقوبة محتملة بالسجن تصل إلى 115 عام.

ومع ذلك، يخطط محاموه للدفاع ضد هذه التهم، مؤكدين على إصرار “بانكمان فريد” على براءته.

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