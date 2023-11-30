أبو ظبي تُطلق شركة الذكاء الاصطناعي " AI71" المُتخصصة بإدارة البيانات الحيوية

تام شمس - الخميس 30 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - في خطوةٍ جديدةٍ نحو تعزيز تبنّي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، أعلن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة، عن إطلاق شركة "AI71" المُتخصصة في إدارة البيانات الحيوية، والتابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة.

وفقاً لما نشره مكتب أبو ظبي الإعلامي في الثامن والعشرين من نوفمبر، تُركز الشركة الجديدة على تقديم حلولٍ مبتكرة وخلّاقة في مجالاتٍ متنوعة، مستفيدةً من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين الخصوصية وأمان البيانات. وتأتي هذه الخطوة بعد النجاح الباهر الذي حققه معهد الابتكار التكنولوجي في تطوير النموذج اللغوي الكبير "فالكون" بإصداراته المتعددة.

ستتولى الذراع التسويقية للمجلس، فينتشر ون، مهمة التسويق للشركة الجديدة وإطلاقها في السوق، مع التركيز على القطاعات الطبية، والتعليمية، والقانونية كنقاط انطلاق، حيث تعتزم الشركة بناء شراكاتٍ مُتعددة لتمكين عملائها من الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات المتطورة.

وفي الوقت الحالي تعمل "AI71" مع شركاء متعددين، مثل دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، بالإضافة إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبو ظبي Hub71، وشركات عالمية، مثل ورلد وايد تكنولوجي وCNTXT وبي دبليو سي الشرق الأوسط وAWS، لتطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة وتعزيز التحول الرقمي.

ووفقاً للمنشور، ستتيح "AI71" لعملائها فرصة توظيف نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها والوصول إلى قواعد بيانات شاملة ومتنوعة، وتعدهم بتوفير ملكية البيانات اللامركزية، إذ تتبع "AI71" نهجاً مبتكراً يهدفُ إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وجعله متاحاً لشريحة أوسع من الجمهور. كما تسعى الشركة لتعزيز مكانة أبو ظبي والإمارات كرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحقيق اقتصاد قائم على المعرفة.

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وبهذه المناسبة، أكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على أهمية استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق تنمية مستدامة وخلق أسواق جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية. وأشار سموه إلى أن "AI71” تُجسد رؤية أبو ظبي في الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا المتطورة لتعزيز البنية التحتية التقنية ودعم أنظمة البحث والتطوير، مما يُؤثر بدوره بشكلٍ إيجابي على التنمية.

وأضاف سموه أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر دوره على تحسين العمليات الحكومية والإدارية فحسب، بل يمتد استخدامه إلى مجالات بحثية وتطويرية متنوعة. وأوضح سموه أن هذه التقنية تلعب دوراً هاماً في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، العلوم الفضائية، الطاقة المتجددة، النقل، وإدارة المرور، مشيراً إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الابتكار والتطور في هذه المجالات.

ومن جانبه، قال سعادة فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطوِّرة: «تستند شركة AI71 إلى نماذج فالكون للذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم وتمكين المطوِّرين من القطاعين العام والخاص في مختلف أنحاء العالم، من خلال منحهم الاستقلالية بالتحكُّم في بياناتهم وتعزيز خصوصيتهم."

وأضاف سعادته: "إنَّ ميزة الوصول إلى قواعد البيانات المركزية في دولة الإمارات تُعَدُّ جانباً محورياً في تعزيز استخدام وتوسيع نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا، وتحقيق رؤية ورسالة الشركة."

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في شهر فبراير من هذا العام، أطلقت Hub71 - وهي جزء من منظومة التكنولوجيا الرائدة في أبو ظبي - مشروعاً بقيمة 2 مليار دولار تحت مسمى "Hub71+ Digital Assets"، بهدف تعزيز تطور تكنولوجيا الويب 3 في المنطقة.

وعلاوة على ذلك، تشتهر أبو ظبي وسوقها العالمي بكونهما محوراً للعديد من الشركات المتخصصة في خدمات العملات المشفرة والمؤسسات المرتبطة بها.