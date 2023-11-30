مُلكية العملات المشفرة في كندا تتراجع في عام 2023 ومتوسط قيمة الحيازات يرتفع

تام شمس - الخميس 30 نوفمبر 2023 02:24 مساءً - انخفضَ عدد صانعي العملات المشفرة في كندا بشكل طفيف في عام 2023، لكنَّ متوسط قيمة حيازاتهم ارتفع بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فإنَّ 77٪ من المستجيبين يتأسفون للاستثمار في الأصول المشفرة، وفقاً لمسح نشرته هيئة الأوراق المالية في أونتاريو (OSC).

نشرت هيئة الأوراق المالية في أونتاريو "مسح الأصول المشفرة لعام 2023"، في 29 نوفمبر، والذي أُجري بالشراكة مع شركة بحوث السوق ’إبسوس‘ (Ipsos) في نهاية مايو. أجرى الاستطلاعُ مقابلاتٍ مع 2360 كندياً اختيروا ليُظهروا النسبةَ الدقيقة لسكان البلاد حسب الجنس والعمر والمنطقة.

ربما بسبب الفترة التي أُجري فيها البحث، تُظهر نتائجُه تشاؤماً عاماً تجاه العملات المشفرة بين سكان البلاد. ففي حين ارتفع عدد الكنديين القادرين على إعطاء تعريف أساسي للعملات المشفرة من 51٪ في عام 2022 إلى 54٪ في عام 2023، يعتقد 34٪ منهم فقط الآن أنَّ العملات المشفرة "سيؤدي دوراً رئيساً في المستقبل"، مقارنةً بـ 49٪ في عام 2022.

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تراجع عدد الكنديين الذين يمتلكون الأصول المشفرة مقارنةً بالعام الماضي، من 13٪ في عام 2022 إلى 10٪ في عام 2023. ومن المرجَّح أن يكون هؤلاء من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عاماً الحاصلين على دبلوم التعليم العالي ووظيفة بدوام كامل.

بالرغم من التشاؤم، ادَّعى 39٪ من المستجيبين أن محفظة العملات المشفرة الخاصة بهم مربحة مقارنة بالاستثمار الأولي، وهي نسبة أقل بقليل ما كانت عليه في عام 2022 (46٪). ومن ناحية أخرى، ارتفع متوسط قيمة هذه المحفظة بشكل كبير من 52,975 دولارًا في العام الماضي إلى 82,998 دولاراً هذا العام.

ما يزال السبب الأكثر شيوعاً لشراء العملات المشفرة مستقراً — كما هو الحال في عامي 2022 و2023، حيث كان "استثماراً مضاربياً". وفقاً للاستطلاع، انخفض عدد أولئك الذين اشتروا العملات المشفرة على أنها "استثمار طويل الأجل" من 29٪ العام الماضي إلى 20٪ هذا العام.

تتطابق الأرقام الواردة في الاستطلاع الكندي مع النتائج الأخيرة لبحث مماثل في فرنسا. فقد أظهرت الدراسة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أنَّ 9.4٪ من السكان الفرنسيين يمتلكون أصولاً مشفَّرة، وهي أقل بشكل هامشي فقط من نسبة أولئك الذين يمتلكون النوع الأكثر شيوعاً من الأصول الاستثمارية، وهي الصناديق العقارية.

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Translated by Albayan Gherra

ترجمة البيان غره