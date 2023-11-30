شركة “Fasset” تصبح سادس شركة كريبتو تحصل على ترخيص VARA في دبي

حققت شركة “Fasset FZE”، المتخصصة في وساطة تداول العملات الرقمية، إنجاز بارز بحصولها على ترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي.

هذا الترخيص، الذي يُعد نتاج عملية تقييم دقيقة من قبل (VARA)، يمنح “Fasset” القدرة على تقديم خدمات الوساطة والوكلاء عبر منصة مالية تعتمد على تقنيات الويب 3، موجهة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسات.

تركز “Fasset” على توظيف التقنيات القائمة على البلوكشين في تطوير تطبيقات عملية للأصول الرقمية، مثل العملات المشفرة المستقرة، السلع الرمزية، المعادن الثمينة، والعملات الورقية.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة، “محمد رافي حسين”، على الدور الاستراتيجي لترخيص (VARA) في تعزيز رؤية “Fasset” لتسهيل الوصول إلى الأصول الرقمية في الأسواق الناشئة.

تعد “Fasset” واحدة من العديد من شركات العملات المشفرة التي تعتبر الشرق الأوسط، وخاصة دبي، بمثابة مركز ناشئ للأصول الرقمية.

تمتلك الشركة خبرة في التعاون مع الهيئات التنظيمية، وهي استراتيجية بدأت قبل تأسيسها في عام 2019.

كانت مشاركة الفريق المؤسس في تنظيم العملات المشفرة مع مكتب رئيس وزراء الإمارات أساسًا لإطارات العمل التي تتوافق مع رؤية الدولة التكنولوجية.

بالتزامن مع الحصول على الترخيص، تستعد “Fasset” لجولة تمويل جديدة مع “إنفستكورب” قبل جولة التمويل من السلسلة “ب”، مع خطط لإطلاق نسخة تجريبية وطرح كامل في العام القادم.

تشهد دبي نموا في عدد شركات العملات المشفرة التي حصلت على ترخيص VARA، مع تقدم شركات مثل CFI، GCEX، HEX، Crypto.com، والريبل في هذا المجال.

حصلت Crypto.com على ترخيص VASP من VARA لفرعها في دبي، بينما حصلت الريبل على المصادقة لاستخدام أصولها الرقمية XRP ضمن إطار الأصول الافتراضية لمركز دبي المالي العالمي.

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