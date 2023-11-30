جمعية هونغ كونغ للأوراق المالية تقترح وضع آلية للطرح الأولي للعملات الرقمية لتعزيز اقتصاد الجزيرة

تام شمس - الخميس 30 نوفمبر 2023 03:50 مساءً - اقترحت جمعية هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة أن تقوم إدارة هونغ كونغ بتوفير "طرح أولي" (ICO) للعملات المُشفرة بهدف تنشيط الاقتصاد.

نُشرت الوثيقة، التي وقعها رئيس الجمعية "تشين تشيهوا" في 29 نوفمبر، وتضمنت الوثيقة تدابيراً مُختلفة، تتراوح من الروتيني إلى الجريء، بما في ذلك الاعتراف القانوني بالتمويل الإسلامي، ودعوة أصحاب المصلحة من العالم الإسلامي لتشكيل لجنة لصياغة "مبادئ توجيهية للتمويل الإسلامي بخصائص ملائمة لهونغ كونغ".

وتنص النقطة العاشرة من القائمة على ما يلي، دون أي تفاصيل إضافية:

"ضعوا في حسبانكم إطلاق آلية الطرح الأولي للعملات (ICO)".

نظراً لعدم وجود مزيدٍ من التفسير، من غير الواضح ما إذا كانت الجمعية تقترح صياغة إطار شامل لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية أو إنشاء منصة معتمدة.

في الوقت الحالي، تعمل إدارة هونغ كونغ على وضع لوائح تنظيمية للعملات المشفرة. ففي نوفمبر، وضعت الإدارة متطلبات العمل لتقديم الأوراق المالية المُرمزة وغيرها من المنتجات الاستثمارية. وبموجب المُتطلبات المذكورة، على مقدمي الخدمات تحمّل المسؤولية الكاملة عن منتجاتهم المُرمزة، وضمان حفظ السجلات بشكل فعال، بالإضافة إلى إظهار السلامة التشغيلية، من بين عدة عوامل أخرى.

يُنظر إلى عصر الطرح الأولي للعملات الرقمية على نطاق واسع على أنه انتهى في عام 2020 بسبب الضغط التنظيمي ودخول المستثمرين المؤسسيين إلى سوق العملات المشفرة، حيث انخفضت رسملة عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية بنسبة 95٪ بالمقارنة بفترة ازدهارها من 2018 إلى 2019.

تجدر الإشارة إلى أن فريق كوينتيليغراف أرسل طلباً صحفياً إلى جمعية هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة للحصول على تفاصيلٍ إضافية حول المبادرة.

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