ما نسبته 35% فقط من حاملي عملة كاردانو (ADA) يحققون أرباح!

تُعتبر عملة كاردانو (ADA) واحدة من أبرز العملات الرقمية المشفرة في السوق، حيث حققت مؤخرا مكاسب شهرية تفوق 25٪. على الرغم من هذا الزخم الصعودي، لا يزال أكثر من نصف حاملي ADA يتكبدون خسائر غير محققة، خاصة وأن كاردانو العملة المشفرة الثامنة من حيث القيمة السوقية تواجه صعوبات حول مستوى 0.38 دولار.

بحسب أحدث البيانات من “IntoTheBlock”، فإن 35.71٪ من حاملي ADA يحققون أرباح، وهي نسبة أقل بكثير من تلك المسجلة في بروتوكولات رائدة أخرى.

أشار ذات المصدر إلى نقطة مقاومة حرجة عند 0.38 دولار، حيث تم تجميع حوالي 7.19 مليار ADA.

تجاوز هذا المستوى قد يخفف من مقاومة العملة المشفرة ويؤدي إلى زيادة أرباح حامليها.

يتزامن هذا التحول مع تغير زخم كاردانو نحو الاتجاه الهبوطي، إلى جانب تراجع في حجم التداول.

بينما ارتفع إجمالي العناوين التي تحتفظ بـ ADA بشكل مستمر ليصل إلى 4.4 مليون، لم يحدث الأمر نفسه بالنسبة للعناوين النشطة، التي ظلت دون 50 ألف على الرغم من الزيادة الطفيفة.

لكن الخبراء يشيرون إلى وجود مقاومة ضئيلة أمام كاردانو.

أشار المحلل الشهير في مجال العملات المشفرة “علي مارتينيز” إلى أن ADA تقع حاليا ضمن نطاق طلب مهم يتراوح بين 0.37 دولار و 0.38 دولار.

هذه المنطقة الحرجة، المدعومة بالبيانات التي تكشف عن 166,470 محفظة تتراكم فيها حوالي 4.88 مليار ADA، قد زادت من ثقة المتداولين.

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