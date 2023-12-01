مجلس الشيوخ البرازيلي يصادق على فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الكريبتو

أقر مجلس الشيوخ البرازيلي مؤخرا تشريع جديد يلزم المواطنين البرازيليين بدفع ضريبة تصل إلى 15% على الدخل المحقق من العملات المشفرة في منصات التداول الخارجية.

هذا القرار، المتخذ في جلسة مباشرة لمجلس الشيوخ الفيدرالي، يطبق على مستخدمي العملات المشفرة الذين يمتلكون أصولا بقيمة تزيد عن 6000 ريال برازيلي (حوالي 1200 دولار) في منصات تداول خارجية.

وقد حظي مشروع القانون بموافقة كل من مجلس النواب ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وينتظر حاليا المصادقة النهائية من الرئيس “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”.

يُتوقع أن تتم الموافقة بسرعة، نظرا لأن الإدارة الحالية كانت وراء اقتراح هذه التشريعات.

وفقا لمشروع القانون، ستُصنف الأصول والمحافظ المشفرة على المنصات الخارجية كاستثمارات مالية، وبالتالي ستخضع لأحدث القواعد الضريبية التي وضعتها الأمانة الخاصة للإيرادات الفيدرالية في البرازيل.

هذا التشريع لا يؤثر فقط على العملات المشفرة، بل يشمل أيضا الصناديق الحصرية، وهي صناديق استثمارية ذات مساهم واحد، وكذلك التطبيقات الخارجية، أي الشركات الأجنبية التي تستثمر في السوق المالية المحلية.

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2024.

ستُفرض ضريبة بنسبة 8% على الدخل من الأصول التي تم الوصول إليها قبل 31 ديسمبر 2023، في حين سيتم فرض الضريبة الجديدة على الأموال المكتسبة قبل يناير عندما يتم الوصول إليها.

تهدف البرازيل من خلال هذه الخطوة إلى جمع ما يقرب من 4 مليار دولار بحلول عام 2024.

وقد أشار البنك المركزي البرازيلي إلى أن البرازيليين يمتلكون حاليا ما يقرب من 200 مليار ريال برازيلي (أكثر من 40.7 مليار دولار) من الأصول الخارجية، معظمها في صورة صناديق استثمار وحصص في شركات.

ومع ذلك، لاقى مشروع القانون معارضة من بعض أعضاء مجلس الشيوخ، حيث انتقد السيناتور “روجيريو مارينيو” القاعدة الضريبية المقترحة، معتبرا إياها دليل على استخدام الحكومة لتقنيات ضريبية عفا عليها الزمن ومحاولتها إخفاء عدم كفاءتها في إدارة الاقتصاد.

يأتي هذا التطور بعد أقل من ستة أشهر من إجراء الرئيس البرازيلي لتغييرات تمكّن البنك المركزي من الإشراف على قطاع العملات المشفرة المحلي بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والبورصات البرازيلية، المسؤولة عن الإشراف على العملات الرقمية المصنفة كأوراق مالية.

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