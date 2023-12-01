مؤسس “SkyBridge Capital” يكشف عن الموعد المحتمل للموافقة على ETF البيتكوين

أعرب “أنتوني سكاراموتشي”، مؤسس “SkyBridge Capital”، عن تفاؤله بشأن موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) للبيتكوين.

هذا التفاؤل جاء عقب لقاءات بين مسؤولي SEC وممثلين من شركة “BlackRock”، وهي خطوة تناقش إمكانية الموافقة على صندوق ETF البيتكوين.

في الوقت الحالي، يستقر سعر البيتكوين (BTC) عند حوالي 37,000 دولار، وذلك قبل موسم عطلات رأس السنة.

“سكاراموتشي” يتوقع موافقة SEC على صندوق ETF البيتكوين:

خلال إحدى الجلسات الصوتية، صرح “سكاراموتشي” أنه في حال سؤاله مباشرة عما إذا كانت SEC ستوافق على صندوق ETF البيتكوين بحلول 10 يناير 2023، فإن إجابته ستكون “نعم”.

يعتبر سكاراموتشي أن هذا الموعد هو الأكثر منطقية ووضوحا للموافقة، نظرا لأن العديد من طلبات ETF تحمل مواعيد نهائية تسبق هذا التاريخ، مما يمكن أن يسهل الموافقة عليها.

ومع ذلك، هناك احتمال أن تقوم هيئة SEC بتمديد الفترة الزمنية للموافقة لأسباب تقنية.

جدير بالذكر أن العديد من الشركات المالية الكبرى مثل “BlackRock”، “Valkyrie”، و”ARK Invest” تتنافس للحصول على أول موافقة من هيئة SEC على صندوق ETF البيتكوين الفوري.

يتوقع المحللون أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بالموافقة الجماعية على هذه الطلبات لتجنب تفضيل شركة واحدة بميزة المحرك الأول.

مناقشات متزايدة بين BlackRock وهيئة SEC:

تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بين ممثلي BlackRock ومسؤولي قسم التجارة والأسواق في SEC لمناقشة طلب ETF البيتكوين الفوري.

هذا الاجتماع يأتي بعد حوالي أسبوع من الاجتماع الأول للطرفين حول اختيار النموذج النقدي لصندوق ETF البيتكوين.

كذلك، تجري هيئة SEC مداولات مع منصات تداول العملات المشفرة بشأن التعديلات المطلوبة لعمليات صناديق الاستثمار المتداولة.

تتربع منصة كوين بيس الأمريكية على قمة سوق الحضانة بين معظم المتقدمين للحصول على صندوق ETF البيتكوين.

اقرأ أيضا:

مجلس الشيوخ البرازيلي يصادق على فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الكريبتو

ما نسبته 35% فقط من حاملي عملة كاردانو (ADA) يحققون أرباح!