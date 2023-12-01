رحلة كوين إكس مستمرة: الاحتفال بمرور 6 سنوات مع التزام جاد تجاه المستخدمين في السراء والضراء

من الصفر إلى الواحد: أساسيات بناء كوين إكس من قِبل المستخدمين

تستعد “كوين إكس”، وهي منصة لتبادل العملات الرقمية على مستوى العالم، للاحتفال بمرور عام آخر في 24 ديسمبر 2023.

وهو ما يوافق الذكرى الخامسة عشر لإصدار الورقة البيضاء للبيتكوين وكذلك العام السادس لمغامرة كوين إكس في عالم العملات الرقمية.

في ذروة السوق الصاعدة في عام 2017، دخلت كوين إكس الساحة بفريقها القوي، وتجربة المنتج البديهية، وخدمة العملاء المتميزة.

حققت المنصة بداية صاخبة في فضاء العملات الرقمية.

عند النظر إلى الوراء، دخلت كوين إكس الصناعة في وقت كان مليئا بالحماس ولكن أيضا بعدم اليقين.

قدمت المنصة مكان موثوق للمعتمدين الجدد للوصول إلى أسواق العملات الرقمية الناشئة.

اليوم، تظل كوين إكس مُركزة على المستقبل.

خلال السنوات الست الماضية، شهدنا صعود وهبوط سريع لمنصات التبادل التي ظهرت في نفس الوقت تقريبا.

في مواجهة تقلبات الصناعة ودورات الصعود والهبوط، نفهم أنه في القوس الطويل لتاريخ العملات الرقمية، لا يضمن أن تكون الأول النجاح الدائم.

مع مرور كل عام، أصبح المبنيون المجتهدون أقوى ووضعوا جذورا أعمق.

بدلا من التركيز على المجد قصير الأمد، تظل كوين إكس مُركزة على الرؤية طويلة الأمد من خلال توفير بيئة آمنة ومتنوعة حيث يمكن للمستخدمين والمشاريع والصناعة بأكملها التعلم والازدهار معا.

تبني كوين إكس منذ 6 سنوات في فضاء العملات الرقمية. وتطمح إلى التقدم بثبات والحفاظ على النمو المستدام، مع وضع مصالح المستخدمين دائما في الاعتبار.

حيث يمكن للمنصة فقط أن تزدهر على المدى الطويل من خلال وضع أساس قوي.

على الرغم من سوق الدببة في عام 2023 وتقلبات الصناعة، يواصل فريقنا العمل بلا كلل، مُحسِّنا المنتجات والقوائم وخدمة العملاء لتحسين تجربة تداول المستخدمين.

تظل كوين إكس ملتزمة بشدة بتزويد المستخدمين بأفضل الأدوات للمستقبل وتقديم تجربة تداول سلسة.

الدب الرقمي في عام 2023: كوين إكس تركز على تجربة المستخدم وتحسين عرض المنتجات

في 2023، أطلقت كوين إكس برنامج وسيط وبرنامج منشئ كوين إكس لاحتضان وتمكين المزيد من المجتمعات التجارية، بالتعاون مع المحترفين في مجال العملات الرقمية الذين يشاركون نفس الرؤية.

في الوقت نفسه، واصلت الشركة ترقية منتجاتها وخدماتها، مقدمة للمستخدمين تجربة تداول آمنة ومتفوقة.

في فبراير، تم تقديم ميزة التسوية التلقائية، مما يتيح استخدام أكثر كفاءة لأموال العقود الآجلة.

في مارس، تم تقديم التداول الاستراتيجي والشبكة الفورية رسميا للمستخدمين، حيث يمكنهم تنفيذ خطط الاستثمار والمشاركة في التداول الكمي لتحقيق الأرباح براحة أكبر.

في أغسطس، قدمت كوين إكس قواعد ST (المعاملة الخاصة) لمساعدة المستخدمين على تحديد الرموز المميزة عالية المخاطر من خلال تقييم المخاطر عبر أبعاد متعددة، بما في ذلك المشروع والفريق، الاقتصاد الرمزي، التطوير التكنولوجي، بناء المجتمع، وعمليات الأعمال.

في أكتوبر، تم إصدار قروض العملات الرقمية، مما يعزز السيولة وكفاءة رأس المال.

في نوفمبر، أطلقت كوين إكس ميزة جديدة في تداول العقود الدائمة – جني الأرباح ووقف الخسارة عند فتح العقود الآجلة (TP/SL) لتعزيز كفاءة التداول، مما يسهل تجربة تداول أكثر سلاسة وراحة.

ستبدأ كوين إكس سلسلة من أحداث الذكرى السنوية السادسة تحت عنوان “You Raise Me Up” للاحتفال بهذه المناسبة الخاصة.

خلال هذه الفترة، قامت كوين إكس بإعداد العديد من المكافآت والمفاجآت لشكر المستخدمين الجدد والقدامى المخلصين.

تدعوك كوين إكس للانضمام إلى أنشطة مكافأة الذكرى السنوية والالتقاء معا للكشف في هذه العطلة عن مجتمع كوين إكس.

ومما جاء في بيان كوين إكس:

نحن ننتظر بفارغ الصبر الاتحاد مع جميع مستخدمينا للاحتفال بكيفية الارتقاء ببعضنا البعض على مر السنين ونتطلع إلى مواصلة النمو معا.

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