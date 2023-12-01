المنظمون الأمريكيون يقومون "بعملٍ جيد في عزل" قطاع العملات المشفرة، وفقاً لمؤسس كاردانو

تام شمس - الجمعة 1 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قال مؤسس كاردانو، تشارلز هوسكينسون، إن نهج الولايات المتحدة تجاه العملات المشفرة يُمكن أن يضر بالصناعة أكثر مما ينفع، وأن يتسبب بخسارة اللاعبين الرئيسيين في القطاع، ما لم تعمل الهيئات التنظيمية على تصحيحه.

"عندما تنظر إلى بعض المنظمين الأمريكيين، على وجه الخصوص، يمكنك أن ترى أنهم قاموا بعمل جيد حقاً في عزل مُعظم الصناعة." قال هوسكينسون لكوينتيليغراف على هامش أسبوع أبوظبي المالي الأخير، وأضاف: "إن اللوائح التنظيمية ليست واضحة على الإطلاق."

شارلز هوسكينسون يتحدث مع صحفي من كوينتيليغراف عربي، هيرمي دي راموس، في أسبوع أبوظبي المالي. المصدر: Cointelegraph

انتقد "هوسكينسون" بشدة التناقض الملحوظ في تطبيق معايير اللامركزية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مشدداً على أن "كاردانو" لم تقم بإجراء عرضٍ أولي للعملة (ICO)، وأن قسائم (ADA) تم بيعها في الأراضي اليابانية دون أي مشاركة أمريكية.

وقال هوسكينسون مُعلقاً على ذلك: "أعتقد، على ما يبدو، أن هذا يخضع للولاية القضائية الأمريكية .. كان هناك بالفعل هبات مجانية، إلا أن الناس قاموا ببيعها بعد ذلك على باينانس وبيتريكس، ووفقاً لحكم المحكمة الأخير في قضية ريبل، فإن هذا ليس عقداً استثمارياً. لذلك، لم يكن من الواضح أبداً كيف ينطبق ذلك على مشروعنا".

كما أشار "هوسكينسون" إلى أن الإيثريوم، التي قال إنها أجرت عملية طرح أولي لعملتها المُشفرة (ETH) دون تنفيذ عمليات التحقق الإلزامية التي تُعرف بـ "اعرف عميلك" (KYC) أو تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML)، تم تصنيفها - إلى جانب عملة البيتكوين (BTC) - على أنها ليست أوراق مالية "لسببٍ ما". وقال:

"هناك الكثير من الحقائق والظروف الغامضة للغاية، والتي تبدو كأنها مجرد لغز. إذا لم يتمكنوا [الهيئات التنظيمية] من تحقيق النجاح مع مشاريع الطبقة الأولى، مثل ريبل، فسيتجهوا بأنظارهم نحو البورصات. إن هذه ليست سياسة جيدة ".

في العشرين من نوفمبر، قدّمت هيئة الأوراق المالية والبورصات شكوى في محكمةٍ اتحادية، زاعمةً أن بورصة العملات المشفرة "كراكن" (Kraken) قد خلطت أموالها بأموال العملاء وفشلت في التسجيل لدى الهيئة التنظيمية. وفي الشكوى، أدرجت هيئة الأوراق المالية والبورصات 16 عملة مشفرة تعتبرها أوراقاً مالية، بما في ذلك (ADA).

وتعليقاً على ذلك، زعم "هوسكينسون" أن عملية التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات غامضة، إذ "لا يمكن تطبيق هذه الأنظمة فعلياً بطريقة معقولة". وقال:

"كيف يمكن لأي مُصدّر أن يعرف من يمتلك العملة المشفرة عندما لا يكون لديه سيطرة على عملية التوزيع ؟ كيف يمكنك تطبيق إجراءات "اعرف عميلك" و "مكافحة غسل الأموال" على كل شخصٍ موجودٍ ضمن بروتوكول مفتوح ولامركزي؟ إذا توقف المُصدّر عن العمل ولا يزال البروتوكول يعمل، فماذا يحدث ؟ على عاتق من تقع عملية يسجل ؟

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وعندما سئل "هوسكينسون" عما يريد أن يراه من المنظمين، قال إنه يتعين عليهم تقديم سياسات واضحة لا لبس فيها، وتبني سياسة تتسم بالشفافية عند حل المشكلات التي قد تنشأ بين صناعة العملات المشفرة والمنظمين والمشرعين، وإذا لزم الأمر، ينبغي تحديث القوانين لتتناسب مع التقنيات الناشئة.

وبالرغم من أن "هوسكينسون" يرى أن الدعوى ستستمر، إلا أنه مُتفائل حيال تغير النظام والسياسات بمرور الوقت: