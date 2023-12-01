المحاكم قادرة على توفير "إرشادات جيدة" للعملات المشفرة، وفقاً لمفوضة لجنة تداول السلع الآجلة

تام شمس - الجمعة 1 ديسمبر 2023 03:46 مساءً - قالت مفوضة لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC)، كريستين جونسون، إن هناك العديد من الطرق للتعامل مع العملات المشفرة في البلاد، إلا أن التشريع من خلال المحاكم قادر على توفير مسار قوي.

من خلال حديثها أثناء انعقاد قمة "Blockchain Association’s Policy" في واشنطن في 30 نوفمبر،

1/ “With Binance, it’s a good example of some of the good corporate governance rules that we suggested were needed…the best outcome of that companies preemptively implement those plans on their own.” @CFTCjohnson discusses workable compliance at the #BAPolicySummit — Blockchain Association (@BlockchainAssn) November 30, 2023

الحصول على "أفضل نتيجة" لحوكمة شركات العملات المشفرة يتطلب جعل الشركات تنفذ خططها الخاصة بنفسها. واستشهدت "جونسون" بصانعي السياسات الذين قدموا متطلبات إعداد التقارير لشركة "بينانس" كجزء من التسوية التي فرضت على بورصة العملات المشفرة دفع 4.3 مليار دولار

ووفقاً لمفوضة لجنة تداول السلع الآجلة، يمكن للكونغرس أيضاً التدخل وتقديم التوضيحات بشأن تعريف الأوراق المالية، وهي إحدى النقاط الرئيسية التي تدفع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لاتخاذ إجراءات إنفاذ ضد شركات العملات المشفرة.

ففي بعض الأحيان، كان لدى لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات مناهج غير متسقة لإنفاذ القوانين على العملات المشفرة، إذ كانت المناهج مبنية بشكل أساسي على الأصول التي تعتبرها الإدارات ورقة مالية أو سلعة.

وأضافت جونسون: "إذا اعتمدنا على المحاكم، فسنحصل على إرشادات جيدة، ولكنها لن تأتي بسرعة. "لقد مررنا بهذه المواقف من قبل مع التكنولوجيا المالية الجديدة ويجب أن نثق في النظام القانوني."

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بالرغم من أن لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة الأوراق المالية والبورصات قامتا في بعض الأحيان بتسوية الدعاوى القضائية مع شركات العملات المشفرة المختلفة بدلاً من الذهاب إلى المحاكمة، إلا أن العديد من الشركات طالبت بأن تُحل قضاياها في المحكمة، إذ لا تزال "بينانس" و"كوين بيس" تواجهان الدعاوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في يونيو.

كما اتخذت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات قانونية ضد فوياجر ديجيتال (Voyager Digital) في أكتوبر. وفي ذلك الوقت، قالت جونسون إن فوياجر "ليست أفضل من بيتٍ مصنوعٍ من الورق".

تولت جونسون - التي تعمل كواحدةٍ من خمسة مفوضين في لجنة تداول السلع الآجلة - منصبها في مارس 2022، بعد أكثر من عقدٍ من العمل كأستاذةٍ في القانون. وغالباً ما دعت "جونسون" إلى وجود ضوابط تنظيمية أكثر قوة للعملات المشفرة، ودعت الكونجرس إلى توسيع سلطة لجنة تداول السلع الآجلة على الأصول الرقمية.