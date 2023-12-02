سعر البيتكوين يختبر مستوى 39 ألف دولار وارتفاع سعر عملة LINK بنسبة 7٪ يوميا

خلال 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع ملحوظ مسجلة ذروة جديدة لم تحققها منذ 19 شهر عند 39,000 دولار.

وقد تبعتها في هذا الصعود معظم العملات الرقمية البديلة، حيث استقرت سولانا (SOL) فوق مستوى 60 دولار، وحافظت الايثيريوم على مستوى يتجاوز 2100 دولار، بينما اقتربت كاردانو (ADA) من 0.4 دولار.

في بداية الأسبوع، واجهت عملة البيتكوين تحديات، إذ تراجعت إلى ما دون 37,000 دولار يوم الاثنين، ولم تتمكن من تجاوز هذا المستوى حتى صباح الثلاثاء.

تغير الوضع بشكل ملحوظ بحلول نهاية يوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر البيتكوين فوق 38,000 دولار في عدة مناسبات.

شهدت الأيام التالية تقلبات، ولكن مع حلول يوم الجمعة وبداية الشهر الأخير من عام 2023، شهدت عملة البيتكوين ارتفاع كبير آخر، وصلت من خلاله إلى 39,000 دولار، وهو سعر لم تشهده منذ مايو 2022.

على الرغم من تراجعها بعدة مئات من الدولارات منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال قريبة من هذا المستوى، مع توقعات المجتمع بوصولها إلى 40,000 دولار.

هذا الارتفاع جاء عقب استثمارات كبيرة من MicroStrategy في البيتكوين.

حاليا، وصلت القيمة السوقية للبيتكوين إلى حوالي 760 مليار دولار على coinmarketcap، واستعادت هيمنتها على العملات الرقمية البديلة بنسبة 52%.

واجهت Dogecoin، Tron، Toncoin، وAvalanche خسائر طفيفة، في حين ارتفعت Polygon بنسبة 4% واستعادت مستوى 0.8 دولار.

Chainlink كانت الأبرز بين العملات الرقمية الكبيرة، مسجلة ارتفاع يزيد عن 7%، وصل بها إلى تداول فوق 15 دولار.

من بين العملات البديلة متوسطة الحجم، سجلت NEAR، RUNE، FIL، IMX، وKAS أداء جيد.

ارتفع إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بأكثر من 10 مليار دولار خلال 24 ساعة الماضية، وبلغ الآن 1.460 تريليون دولار وفقا لـ coinmarketcap.

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